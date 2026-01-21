  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Jio IPO: 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఐపీఓస్'.. ₹37 వేల కోట్లతో అంబానీ సరికొత్త రికార్డు!

Jio IPO: మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఐపీఓస్.. ₹37 వేల కోట్లతో అంబానీ సరికొత్త రికార్డు!
x
Highlights

రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ త్వరలో రాబోతోంది. ₹37 వేల కోట్ల నిధుల సమీకరణే లక్ష్యంగా రానున్న ఈ 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఐపీఓస్' పై ఇన్వెస్టర్లు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు.

భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో అతిపెద్ద ఐపీఓ (IPO) రాబోతోంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ తన టెలికాం సబ్సిడరీ సంస్థ **'జియో ప్లాట్‌ఫామ్స్ లిమిటెడ్'**ను స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో లిస్టింగ్ చేసేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేస్తున్నారు. దాదాపు 50 కోట్లకు పైగా యాక్టివ్ యూజర్లు ఉన్న జియో మార్కెట్లోకి వస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

హ్యుందాయ్ రికార్డును మించి..

ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా (₹27,000 కోట్లు) అతిపెద్ద ఐపీఓగా ఉంది. జియో ఈ రికార్డును భారీ తేడాతో తుడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంది.

జియో టార్గెట్: కనిష్టంగా ₹37,000 కోట్ల నుంచి గరిష్టంగా ₹70,000 కోట్ల వరకు నిధుల సమీకరణ.

కంపెనీ వాల్యుయేషన్: దాదాపు 180 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు ₹15 లక్షల కోట్లు).

ఆ ఒక్క నోటిఫికేషన్ కోసమే వెయిటింగ్!

జియో ఐపీఓకు సంబంధించి సెబీ (SEBI) ఇటీవల కొన్ని కొత్త నిబంధనలను ప్రతిపాదించింది. ముఖ్యంగా ₹5 లక్షల కోట్లకు పైగా మార్కెట్ విలువ ఉన్న కంపెనీలు తమ వాటా విక్రయానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇచ్చే తుది నోటిఫికేషన్ కోసం రిలయన్స్ వేచి చూస్తోంది. ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే DRHP (Draft Red Herring Prospectus) సమర్పించనున్నారు.

కీలక అంశాలు:

ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS): ఈ ఐపీఓ దాదాపు మొత్తం 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' విధానంలోనే ఉండవచ్చని అంచనా.

మెటా, గూగుల్ వాటాలు: జియోలో ఇప్పటికే పెట్టుబడులు పెట్టిన టెక్ దిగ్గజాలు మెటా (Meta), గూగుల్ (Google) తమ వాటాలను షేర్ల రూపంలోకి మార్చుకునే అవకాశం ఉంది.

సమయం: వచ్చే 2 నుండి 3 నెలల కాలంలోనే జియో ఐపీఓ వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick