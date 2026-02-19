T20 World Cup 2026: ఆ రెండు టీమ్స్ తో గెలిస్తే... T20 వరల్డ్ కప్ మనదే
T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్లో లీగ్ దశ ముగిసింది. భారత్ తన చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో నెదర్లాండ్స్పై విజయం సాధించి సూపర్-8లోకి అడుగుపెట్టింది.
T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్లో లీగ్ దశ ముగిసింది. భారత్ తన చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో నెదర్లాండ్స్పై విజయం సాధించి సూపర్-8లోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే, ఈ విజయం భారత్కు అంత సంతృప్తిని ఇవ్వలేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు సుధీర్ మహావాది అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్ విభాగంలో ఉన్న లోపాలు బలమైన జట్లతో ఆడేటప్పుడు ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
నెదర్లాండ్స్పై భారత్ గెలిచినప్పటికీ, మ్యాచ్ ఒకానొక దశలో నెదర్లాండ్స్ చేతుల్లోకి వెళ్లినట్లు కనిపించింది. భారత టాప్ ఆర్డర్ విఫలమైన సమయంలో శివమ్ దూబే (66 పరుగులు) అద్భుతంగా ఆడి జట్టును ఆదుకున్నాడు. ఒకవేళ దూబే ఆ స్కోరు చేయకపోయి ఉంటే పరిస్థితి మరోలా ఉండేదని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
సౌత్ ఆఫ్రికాతో 'బిగ్ ఫైట్':
జూన్ 22న అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో భారత్ తన మొదటి సూపర్-8 మ్యాచ్ను సౌత్ ఆఫ్రికాతో ఆడనుంది.
బౌలింగ్ బలం: సౌత్ ఆఫ్రికా బౌలింగ్ విభాగంలో ఎంగిడి, రబడ వంటి మేటి బౌలర్లు ఉన్నారు. వీరిని ఎదుర్కోవడం భారత ఓపెనర్లకు సవాల్గా మారనుంది.
వార్నింగ్: అభిషేక్ శర్మ వరుసగా వైఫల్యం చెందడం, మిడిల్ ఆర్డర్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మలపై ఒత్తిడి పెరగడం జట్టుకు మైనస్గా మారే అవకాశం ఉంది.
ఫీల్డింగ్ లోపాలు: ఇటీవల జరిగిన మ్యాచ్ల్లో భారత్ క్యాచ్లు జారవిడవడంపై కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. కీలక మ్యాచ్ల్లో ఒక క్యాచ్ వదిలేస్తే మ్యాచ్ ఫలితమే మారిపోతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జట్టులో మార్పులు జరిగేనా?
వాషింగ్టన్ సుందర్ను జట్టులోకి తీసుకున్నప్పటికీ ఆయన పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లు (క్వింటన్ డికాక్, మిల్లర్) ఎక్కువగా ఉన్నందున అక్షర్ పటేల్ లేదా కుల్దీప్ యాదవ్ను ఆడించే అవకాశం ఉంది. అహ్మదాబాద్ స్టేడియం పెద్దది కాబట్టి స్పిన్నర్లు ఇక్కడ కీలకం కానున్నారు.
మొత్తానికి టీమ్ ఇండియా తన బ్యాటింగ్ వ్యూహాన్ని మార్చుకోకపోతే, సూపర్-8లో ఇబ్బందులు తప్పవని క్రికెట్ విశ్లేషణలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.