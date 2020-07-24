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Online Worship Services begin in Tirumala Temple: ఆన్ లైన్ సేవలను ప్రారంభించిన టీటీడీ

Online Worship Services begin in Tirumala Temple: ఆన్ లైన్ సేవలను ప్రారంభించిన టీటీడీ
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Online Worship Services begin in Tirumala Temple: కరోనా వైరస్ దాటికి అంతా ఆన్ లైన్ మయమౌతున్నయి.

Online Worship Services begin in Tirumala Temple: కరోనా వైరస్ దాటికి అంతా ఆన్ లైన్ మయమౌతున్నయి. తిరుమల మొదలు అన్ని ప్రముఖ ఆలయాలన్నీ ఆన్ లైన్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. అయితే, ఈ నెల తేదిన జరిగే వరలక్ష్మి వ్రతం కుడా వర్చ్యువల్ ఆన్ లైన్ లో నిర్వహించేందుకు బూకిన్గ్స్ ప్రారంభించింది టీటీడీ.



Web TitleOnline Worship Services begin in Tirumala Temple Andhra Pradesh
S. Srikanth

S. Srikanth


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