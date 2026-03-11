Off The Record: రేవంత్ ఆశీస్సులున్నవారికా లేక ఉత్తమ్ పంతం నెగ్గుతుందా..?
సూర్యాపేట రాజకీయ నేపథ్యం: ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్కు కంచుకోటగా ఉన్న సూర్యాపేట, గత పదేళ్లుగా బీఆర్ఎస్ అడ్డాగా మారింది. మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఇక్కడ వరుసగా మూడుసార్లు గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల జోష్: ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించి మున్సిపల్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవడంతో పార్టీలో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది.
ఇంచార్జ్ పదవి కోసం పోటీ: ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఇద్దరు బలమైన నేతల మధ్య పోటీ నెలకొంది:
పటేల్ రమేష్ రెడ్డి: ఈయనకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డికి అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా ఈయనకు పేరుంది.
సర్వోత్తం రెడ్డి: దివంగత నేత దామోదర్ రెడ్డి వారసుడు. ఈయనకు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మద్దతు ఉంది. ఉమ్మడి జిల్లా రాజకీయాల్లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ కీలకం.
అధిష్టానానికి సవాలు: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎవరు ఎక్కువ సీట్లు గెలిపిస్తే వారికే ఇంచార్జ్ పదవి ఇస్తామన్న హామీతో ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారు. ఇప్పుడు పదవి ఎవరికి ఇవ్వాలనేది గాంధీ భవన్ నుండి సెక్రటేరియట్ వరకు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
జగదీష్ రెడ్డి వ్యూహం: కాంగ్రెస్లో ఉన్న ఈ అంతర్గత విభేదాలను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలని జగదీష్ రెడ్డి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనను ఢీకొనాలంటే బలమైన నాయకత్వం అవసరమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.