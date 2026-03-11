Home వీడియోలుOff The Record: రేవంత్‌ ఆశీస్సులున్నవారికా లేక ఉత్తమ్‌ పంతం నెగ్గుతుందా..?

Off The Record: రేవంత్‌ ఆశీస్సులున్నవారికా లేక ఉత్తమ్‌ పంతం నెగ్గుతుందా..?

Off The Record: సూర్యాపేటలో కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి పదవి కోసం జరుగుతున్న అంతర్గత పోరుపై HMTV off the record విశ్లేషణ ఈ వీడియోలో చూసేయండి

KVD Varma
Updated on: 11 March 2026 10:06 PM IST
Off The Record: సూర్యాపేటలో కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి పదవి కోసం జరుగుతున్న అంతర్గత పోరుపై HMTV off the record విశ్లేషణ
సూర్యాపేట కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ పదవి కోసం జరుగుతున్న అంతర్గత పోరు, రాజకీయ సమీకరణాలపై hmtv విశ్లేషణ ఇది

సూర్యాపేట రాజకీయ నేపథ్యం: ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్‌కు కంచుకోటగా ఉన్న సూర్యాపేట, గత పదేళ్లుగా బీఆర్ఎస్ అడ్డాగా మారింది. మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఇక్కడ వరుసగా మూడుసార్లు గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించారు.

మున్సిపల్ ఎన్నికల జోష్: ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించి మున్సిపల్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవడంతో పార్టీలో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది.

ఇంచార్జ్ పదవి కోసం పోటీ: ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఇద్దరు బలమైన నేతల మధ్య పోటీ నెలకొంది:

పటేల్ రమేష్ రెడ్డి: ఈయనకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డికి అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా ఈయనకు పేరుంది.

సర్వోత్తం రెడ్డి: దివంగత నేత దామోదర్ రెడ్డి వారసుడు. ఈయనకు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మద్దతు ఉంది. ఉమ్మడి జిల్లా రాజకీయాల్లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ కీలకం.

అధిష్టానానికి సవాలు: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎవరు ఎక్కువ సీట్లు గెలిపిస్తే వారికే ఇంచార్జ్ పదవి ఇస్తామన్న హామీతో ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారు. ఇప్పుడు పదవి ఎవరికి ఇవ్వాలనేది గాంధీ భవన్ నుండి సెక్రటేరియట్ వరకు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

జగదీష్ రెడ్డి వ్యూహం: కాంగ్రెస్‌లో ఉన్న ఈ అంతర్గత విభేదాలను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలని జగదీష్ రెడ్డి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనను ఢీకొనాలంటే బలమైన నాయకత్వం అవసరమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

SuryapetPatel Ramesh ReddyTelangana CongressSarvotham Reddy
KVD Varma

KVD Varma

