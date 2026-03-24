Off The Record: జగన్ వ్యూహం..ఈసారైనా బోణీ కొడుతుందా?
Off The Record: బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో వైకాపా కొత్త వ్యూహం. టీడీపీ కంచుకోటను బద్దలు కొట్టేందుకు పీఠా నాగమోహన్ కృష్ణను ఇంచార్జ్గా నియమించిన జగన్.
రేపల్లె (బాపట్ల జిల్లా): ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన నియోజకవర్గాల్లో ఒకటిగా ఉన్న రేపల్లెలో ఇప్పుడు రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. ఇప్పటివరకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కసారి కూడా గెలవని ఈ నియోజకవర్గంలో, ఈసారి ఎలాగైనా జెండా పాతాలని వైకాపా అధిష్టానం ముందస్తు వ్యూహాలకు పదును పెట్టింది. టీడీపీ కంచుకోటగా మారిన రేపల్లెలో మార్పు కోసం జగన్ కొత్త అభ్యర్థిని బరిలోకి దించారు.
