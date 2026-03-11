Off The Record: టీడీపీలో మూడు ముక్కలాట ..అయోమయంలో కేడర్
Off The Record: పార్వతీపురం నియోజకవర్గంలో కుమ్ములాటలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. టీడీపీ నాయకుల మధ్య నెలకొన్న గ్రూపు రాజకీయాల గురించి HMTV విశ్లేషణ ఈ వీడియో.
వీడియోలోని ముఖ్యాంశాలు:
మూడు ముక్కలాట: ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలోని పార్వతీపురం టీడీపీలో ప్రస్తుతం మూడు వర్గాల మధ్య పోరు నడుస్తోంది. మాజీ ఎమ్మెల్సీ ద్వారపురెడ్డి జగదీష్, మాజీ ఎమ్మెల్యే బొబ్బిలి చిరంజీవులు ఒకవైపు కాగా, ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే బోనల విజయచంద్ర మరోవైపు ఉన్నారు.
సీనియర్ల మధ్య విభేదాలు: గతంలో జగదీష్, చిరంజీవులు కలిసి పనిచేసేవారు, కానీ ఇప్పుడు వారిద్దరి మధ్య తీవ్రస్థాయిలో కోల్డ్ వార్ నడుస్తోంది. ఒకరిపై ఒకరు అవినీతి ఆరోపణలు చేసుకుంటూ అధిష్టానానికి ఫిర్యాదులు చేసుకున్నారు.
ఎమ్మెల్యే vs సీనియర్లు: ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర వాదన ప్రకారం.. గత ఎన్నికల్లో ఈ ఇద్దరు సీనియర్లు తనకు సహకరించలేదని, పైగా పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారని ఆయన ఆరోపిస్తున్నారు. వారిని పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలని నారా లోకేష్పై ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
నామినేటెడ్ పదవుల రగడ: జగదీష్, చిరంజీవులు నామినేటెడ్ పదవుల కోసం ప్రయత్నిస్తుండగా, ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర వారికి పదవులు రాకుండా అడ్డుకుంటున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. పార్టీ కోసం పనిచేయని వారికి పదవులు ఇవ్వకూడదని ఆయన గట్టిగా వాదిస్తున్నారు.
క్యాడర్ అయోమయం: నాయకుల మధ్య నెలకొన్న ఈ గ్రూపు రాజకీయాల వల్ల నియోజకవర్గంలోని తెలుగు తమ్ముళ్లు (కార్యకర్తలు) అయోమయంలో పడ్డారు. పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా సీనియర్లను పట్టించుకోవడం లేదనే అసంతృప్తి ఒక వర్గంలో ఉంది.