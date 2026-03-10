Off The Record: మళ్లీ బీజేపీలోకి రాజాసింగ్.. ముహూర్తం ఫిక్స్!

Home వీడియోలుOff The Record: మళ్లీ బీజేపీలోకి రాజాసింగ్.. ముహూర్తం ఫిక్స్!

Off The Record: ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ బీజీపీలోకి మళ్ళీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని తెలుస్తోంది. ఏడాది క్రితం పార్టీని వీడిన ఆయన తిరిగి వస్తారనే వార్త బీజేపీలో జోష్ నింపింది.

KVD Varma
Published on: 10 March 2026 8:43 PM IST
Off The Record: ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ మళ్ళీ బీజేపీలో చేరతారా లేదా అనే అంశంపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

గత పరిణామాలు: సుమారు ఏడాది క్రితం అసంతృప్తితో రాజాసింగ్ బీజేపీతో బంధాన్ని తెంచుకున్నారు. అయితే సిద్ధాంతపరంగా ఆయన ఇతర పార్టీల్లో ఇమడలేరనేది ప్రధాన వాదన.

ప్రస్తుత పరిస్థితి: గ్రేటర్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాజాసింగ్ బీజేపీకి అవసరమని అధిష్టానం భావిస్తుందని, ఆయన తిరిగి పార్టీలో చేరడానికి మార్గం సుగమం అయిందని ప్రచారం జరుగుతోంది.

పార్టీ నేతల వైఖరి: కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో రాజాసింగ్ అనుచరులు సమావేశమైనప్పుడు, ఆయన రీఎంట్రీకి సానుకూల సంకేతాలు లభించినట్లు సమాచారం.

రాజాసింగ్ స్పందన: అధిష్టానం ఆదేశిస్తేనే తిరిగి వస్తానని, తాను ఎవరినీ అడుక్కోనని, పార్టీ నాయకత్వంలో మార్పు అవసరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలుస్తోంది.

మొత్తంమీద, రాజాసింగ్ బీజేపీలో చేరడం దాదాపు ఖాయమని, దీనివల్ల గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో పార్టీకి కొంత లాభం చేకూరుతుందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.

KVD Varma

KVD Varma

