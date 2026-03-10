Home వీడియోలుOff The Record: వైసీపీలో కాపు రాజకీయం..అంబటి ఇష్యూ కలిసివచ్చేనా..?

Off The Record: వైసీపీలో కాపు రాజకీయం..అంబటి ఇష్యూ కలిసివచ్చేనా..?

Off The Record: వైసీపీకి మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్, ఆ తరువాత పరిణామాలు కాపుల్లో సానుభూతిని తీసుకువస్తాయా? అనే చర్చ జరుగుతోంది.

KVD Varma
Published on: 10 March 2026 9:24 PM IST
Off The Record: వైసీపీకి మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్, ఆ తరువాత పరిణామాలు కాపుల్లో సానుభూతిని తీసుకువస్తాయా? అనే చర్చ జరుగుతోంది.
మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్టు, తదనంతర పరిణామాలు వైసీపీకి సానుభూతిని తెస్తాయా లేదా సమస్యగా మారుతాయా అనే చర్చ పార్టీలో జోరుగా జరుగుతోంది.

కుల సమీకరణాలు: అంబటి రాంబాబు పర్యటనలు, సమావేశాలు ఒక నిర్దిష్ట సామాజిక వర్గానికి పరిమితం కావడం పార్టీలోని ఇతర వర్గాలకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయం: ఉత్తరాంధ్రలో ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయకుల ఆధిపత్యం పెరుగుతోందనే అసంతృప్తి పార్టీలో ఉంది. అంబటి రాంబాబు, కురసాల కన్నాబాబు వంటి నాయకుల నియామకాలు మరియు పర్యటనలు ఈ చర్చకు మరింత బలాన్నిస్తున్నాయి.

బొత్స సత్యనారాయణ పరిస్థితి: బొత్స సత్యనారాయణ అనారోగ్య కారణాలు మరియు పార్టీలో మారుతున్న సమీకరణాల నేపథ్యంలో ఆయన ప్రాధాన్యత తగ్గడంపై గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.

కొత్త వ్యూహాలు: పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి మరియు ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయాల్లో సమతుల్యత కోసం ధర్మాన ప్రసాద్ రావు వంటి ఇతర సామాజిక వర్గాలకు చెందిన నాయకులకు ప్రాధాన్యత పెంచాలని కొందరు నేతలు భావిస్తున్నారు.

మొత్తంమీద, వైసీపీ 2029 ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని కుల సమీకరణాలు, నాయకుల ప్రాధాన్యతలు,అంతర్గత రాజకీయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోందని ఈ వీడియో వివరిస్తుంది.

