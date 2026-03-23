Off The Record: బీఆర్ఎస్ కుంభకర్ణులు..ఎన్నికల టైమ్ లో బయటకు వస్తాం
బీఆర్ఎస్ పార్టీలో సీనియర్ నేతల వైఖరిపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ. పదవులు అనుభవించి కష్టకాలంలో మౌనంగా ఉంటున్న మాజీ మంత్రులు.
హైదరాబాద్/రాజకీయ ప్రతినిధి: తెలంగాణలో ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ (BRS) పార్టీలో విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. పార్టీ అధికారంలో ఉన్న పదేళ్ల కాలంలో కీలకమైన మంత్రి పదవులు, నామినేటెడ్ పోస్టులు అనుభవించిన పలువురు సీనియర్ నేతలు ఇప్పుడు పార్టీ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు 'నిశబ్ద మంత్రం' పాటిస్తుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే బయటకు వచ్చి, మిగతా ఐదేళ్లు ప్రజలకు దూరంగా ఉండే ఈ నేతల తీరుపై కేడర్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.
ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై రైతు సమస్యలు, మూసీ ప్రక్షాళన, నిరుద్యోగ అంశాలపై కేటీఆర్ (KTR), హరీష్ రావు (Harish Rao) వంటి కొద్దిమంది ముఖ్య నేతలు మాత్రమే గట్టిగా పోరాడుతున్నారు. అసెంబ్లీ లోపల, బయట ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ పార్టీ వాయిస్ వినిపిస్తున్నారు. అయితే, గతంలో మంత్రులుగా చక్రం తిప్పిన పలువురు సీనియర్లు మాత్రం క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతానికి చొరవ చూపడం లేదు. ఏదో అధిష్టానం పిలుపునిస్తే తప్ప, సొంతంగా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.