వణుకు పుట్టిస్తున్న బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానం: 2026లో యుద్ధ సూచనలు.. భారత్పై ప్రభావం ఎంత?
Brahmamgari Kalagnanam: ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్న వేళ బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానం మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్లేషణలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
Brahmamgari Kalagnanam: ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్న వేళ బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానం మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్లేషణలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. 2026 నాటికి ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగి, అది భారీ యుద్ధానికి దారితీసే అవకాశముందని ప్రముఖ జ్యోతిష్కులు కళానిధి రాంబాబు మరియు వంగర రవిశంకర్ హెచ్చరిస్తున్నారు.
యుద్ధం మరియు గ్రహాల స్థితి
జ్యోతిష్కుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ప్రస్తుతం కుజ మహర్దశలో రాహు అంతర్దశ నడుస్తోంది. కుజుడు యుద్ధానికి కారకుడు కాగా, రాహువు ముస్లిం దేశాలను ప్రభావితం చేసే గ్రహం.
కీలక సమయం: 2026 ఏప్రిల్ 3 నుంచి మే 10 వరకు కుజుడు శనితో కలిసి మీన రాశిలో ఉండటం వల్ల భీకర యుద్ధాలు, బాంబు పేలుళ్లు, విమాన ప్రమాదాలు జరిగే ముప్పు ఉంది.
మూడో ప్రపంచ యుద్ధం: పూర్తిస్థాయి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం ఇప్పుడే రాదని, 2032 - 2035 మధ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉందని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.
భారతదేశంపై ప్రభావం
భారత్ నేరుగా యుద్ధంలో పాల్గొనకపోయినా, ఆర్థికంగా తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థిక సంక్షోభం: యుద్ధం కారణంగా వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయని, ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుదేలయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
ఉద్యోగ కోతలు: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రభావంతో సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో లక్షలాది మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని సూచించారు [25:48].
ప్రధాని మోడీ జాతకం
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జాతకం ప్రకారం ఆయనకు ప్రస్తుతం 'రిచిక మహాపురుష యోగం' ఉన్నప్పటికీ, శని మరియు రాహువుల ప్రభావం వల్ల ఒత్తిడి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. అయితే ఆయన తన విజ్ఞతతో భారత్ను ఒక మిత్ర దేశంగా, శాంతిని కోరుకునే దేశంగా ప్రపంచం ముందు నిలబెడుతున్నారని జ్యోతిష్కులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ముఖ్య సూచనలు
రాబోయే కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు డబ్బును పొదుపు చేయాలని, విలాసాల కోసం అప్పులు చేయవద్దని జ్యోతిష్కులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మికంగా దేశం క్షేమంగా ఉండాలని యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించడం మంచిదని వారు సూచించారు.