Off The Record: అర్వింద్ మాటల వెనుక రహస్యం? సార్ మారిపోయారా?
Off The Record: ధర్మపురి అర్వింద్ స్ట్రాటజీ మారిందా? ఆయన తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యల వెనుక రహస్యమేమిటి? ఈరోజు HMTV ఆఫ్ ది రికార్డ్ వీడియోలో చూసేయండి
Off The Record: బిజెపి ఎంపి ధర్మపురి అరవింద్ తన రాజకీయ వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నారా అనే అంశంపై hmtv అందించిన 'ఆఫ్ ది రికార్డ్' (Off The Record) విశ్లేషణ ఇది. దీనికి సంబంధించిన ముఖ్య అంశాలు ఇవే..
వ్యూహాత్మక మార్పు:
ఎంపి అరవింద్ ఇటీవల తన తోటి బిజెపి నేతలైన బండి సంజయ్, ఈటల రాజేందర్, రఘునందన్ రావులపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
గతంలో దూకుడుగా వ్యవహరించిన ఆయన, ఇప్పుడు అందరినీ కలుపుకుని వెళ్లే ధోరణిని ప్రదర్శిస్తున్నారు. తాను, ఈటల రాజేందర్ కలిస్తే తెలంగాణలో బిజెపి అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నేతలపై అరవింద్ వ్యాఖ్యలు:
బండి సంజయ్: ఆయన్ని ఒక 'వారియర్' (యోధుడు) అని అభివర్ణిస్తూ, తామిద్దరం కలిస్తే 'కృష్ణార్జునుల' జోడీ అవుతామని అన్నారు.
ఈటల రాజేందర్: ఈటలను 'సౌమ్యుడు' అని, తెలంగాణ ఉద్యమకారుడని పొగుడుతూ, తన స్పీడ్ మరియు ఈటల సౌమ్యత కలిస్తే తిరుగుండదని చెప్పారు.
రఘునందన్ రావు: తాను, రఘునందన్ కలిస్తే ప్రతిపక్షాలు ఖతమవుతాయని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ మార్పుకు కారణాలేమిటి?
కేంద్ర క్యాబినెట్ విస్తరణ: త్వరలో జరగబోయే కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణలో తెలంగాణ నుండి ఒకరికి అవకాశం దక్కవచ్చనే ప్రచారం ఉంది. ఈ పదవిని ఆశించే అరవింద్, తోటి ఎంపీల మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
పార్టీలో సమతుల్యం: బిజెపిలో అంతర్గత వర్గపోరు ఉన్న నేపథ్యంలో, అందరితో కలిసి పనిచేసే నాయకుడిగా తనను తాను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా అధిష్టానం దృష్టిలో పడాలని ఆయన చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రభావం: నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో 28 డివిజన్లు గెలిపించి తన పట్టు నిరూపించుకున్న అరవింద్ను అధిష్టానం ఇప్పటికే మెచ్చుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ ఉత్సాహంతోనే ఆయన ముందడుగు వేస్తున్నారు.
మొత్తానికి, అరవింద్ మాటల వెనుక కేవలం పార్టీ బలోపేతమే ఉందా లేదా కేంద్ర మంత్రి పదవిపై గురి ఉందా అనేది రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.