Karimnagar: భర్త మృతిని తట్టుకోలేక భార్య బలవన్మరణం.. ఒకేరోజు దంపతుల మృతితో విషాదం!
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లాలోని వీణవంక మండలం మామిడాలపల్లి గ్రామంలో అత్యంత విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది.
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లాలోని వీణవంక మండలం మామిడాలపల్లి గ్రామంలో అత్యంత విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రాణంకంటే మిన్నగా ప్రేమించిన భర్త మరణించాడన్న వార్త తట్టుకోలేక, ఆ వేదనతో భార్య కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
మూడేళ్లుగా సపర్యలు:
గ్రామానికి చెందిన శంకరయ్య, పద్మ దంపతులు వృద్ధాప్యంలో ఒంటరిగానే నివసిస్తున్నారు. వీరికి ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉండగా, ఇద్దరికీ వివాహాలై వేర్వేరు చోట్ల స్థిరపడ్డారు. గత మూడేళ్లుగా శంకరయ్య తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండగా, భార్య పద్మ ఆయనకు అన్ని తానై సేవలు చేస్తూ చూసుకుంటోంది.
భర్త మరణం.. భార్య ఆవేదన:
మంగళవారం శంకరయ్య ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించి కన్నుమూశారు. దశాబ్దాల కాలం పాటు తోడుగా ఉన్న భర్త ఇక లేడన్న నిజాన్ని పద్మ భరించలేకపోయింది. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఆమె, అందరూ చూస్తుండగానే ఇంట్లోనే పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకుంది. క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపించడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది.
గ్రామంలో విషాద ఛాయలు:
ఒకే ఇంట్లో దంపతులిద్దరూ విగతజీవులుగా పడి ఉండటాన్ని చూసిన గ్రామస్థులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పరిశీలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
వృద్ధాప్యంలో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ, మరణంలోనూ కలిసే వెళ్లిన ఈ దంపతుల ఉదంతం మామిడాలపల్లి గ్రామంలో విషాదాన్ని నింపింది.