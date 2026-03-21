Dharmapuri: కాంగ్రెస్ అంటేనే సెక్యులరిజం.. మైనారిటీలకు అండగా ఉంటాం
ధర్మపురిలో రంజాన్ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్. మైనారిటీలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, రేషన్ కార్డులు ఇస్తామని హామీ.
ధర్మపురి: జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో శనివారం రంజాన్ పర్వదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ పాల్గొని, ముస్లిం సోదరులతో కలిసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అనంతరం మైనారిటీలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వం తరపున పలు కీలక హామీలు ఇచ్చారు.
సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి పేదవాడికి:
ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మైనారిటీల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. మైనారిటీల్లోని పేద వర్గాలకు ప్రభుత్వం ద్వారా అందే రుణాలను సకాలంలో ఇప్పించేందుకు తన వంతు సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా, అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని, కొత్త రేషన్ కార్డులు కూడా అందజేస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు.
కాంగ్రెస్ సెక్యులర్ పార్టీ - రాహుల్ గాంధీకి అండగా నిలవాలి:
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడూ సెక్యులర్ భావాలతోనే ముందుకు సాగుతుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. దేశాభివృద్ధి కోసం, మత సామరస్యం వర్ధిల్లడం కోసం రాహుల్ గాంధీ దేశ ప్రధాని కావాల్సిన అవసరం ఉందని, అందుకోసం మైనారిటీలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక మైనారిటీ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు.