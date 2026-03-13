Weather Update : అగ్నిగుండంలా మారుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలు.. భానుడి ప్రతాపానికి మాడిపోతున్న జనం
Weather Update : మార్చి 13న విజయవాడ, హైదరాబాద్ నగరాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 37°C కి చేరాయి. ప్రమాదకరమైన యూవీ ఇండెక్స్ 9 నమోదైన నేపథ్యంలో ప్రజలు మధ్యాహ్నం బయటకు రావొద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
Weather Update : మార్చి నెల మొదలైందో లేదో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. నేడు, శుక్రవారం (మార్చి 13, 2026) నాడు విజయవాడ, హైదరాబాద్ నగరాల్లో ఎండలు మండిపోనున్నాయి. గత కొన్నేళ్లతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది వేసవి తాపం ముందుగానే మొదలైందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు అదనంగా నమోదవుతున్నాయి.
విజయవాడలో రికార్డు స్థాయి వేడి
కృష్ణా జిల్లా కేంద్రమైన విజయవాడలో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. నేడు ఇక్కడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 37°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచే సూర్యుడు తన చురకలు మొదలుపెడుతున్నాడు. గాలిలో తేమ 46 శాతంగా ఉండటం వల్ల ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉండి ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు రోడ్లపై జన సంచారం చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. దక్షిణ దిశ నుంచి గంటకు 11 మైళ్ల వేగంతో వీస్తున్న గాలులు కూడా వేడిగానే ఉండటం గమనార్హం.
హైదరాబాద్లో పొడి వాతావరణం
భాగ్యనగరంలో కూడా ఎండ తీవ్రత తక్కువగా ఏమీ లేదు. బంగాళాఖాతం నుంచి వీస్తున్న పొడి గాలుల కారణంగా గాలిలో తేమ శాతం కేవలం 19% గానే ఉంది. దీనివల్ల చర్మం పొడిబారడం, గొంతు ఎండిపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో నేడు ఉష్ణోగ్రతలు 35°C నుండి 37°C మధ్య ఊగిసలాడుతున్నాయి. రాత్రి వేళల్లో 22°C వద్ద వాతావరణం కాస్త ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పటికీ, పగటిపూట మాత్రం ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి సూర్యరశ్మి నేరుగా తాకుతోంది. వర్షం కురిసే అవకాశాలు అస్సలు లేవని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
ప్రమాదకర స్థాయిలో UV ఇండెక్స్
రెండు రాష్ట్రాల్లో నేడు అల్ట్రా వయొలెట్ (UV) ఇండెక్స్ 9 గా నమోదైంది. ఇది వెరీ హై కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది. అంటే నేరుగా ఎండలో తిరిగితే చర్మం కమిలిపోవడంతో పాటు తీవ్రమైన అలసట వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్లలో ఎండలు 38°C మార్కును దాటగా, రాయలసీమలో కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలు సెగలు గక్కుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
వైద్యుల సూచనలు - జాగ్రత్తలు
పెరుగుతున్న వేడి దృష్ట్యా ఆరోగ్య విషయంలో అశ్రద్ధ చేయవద్దని వైద్యులు కోరుతున్నారు. దాహం వేయకపోయినా ప్రతి గంటకు మంచినీరు తాగుతూ ఉండాలి. మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, ఓఆర్ఎస్ ద్రావణం వంటివి శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. మధ్యాహ్న సమయాల్లో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే కచ్చితంగా గొడుగు, టోపీ, కళ్లద్దాలను ఉపయోగించాలి. లేత రంగు కాటన్ దుస్తులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. వృద్ధులు, గర్భిణీలు, చిన్న పిల్లల విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు అవసరమని ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది.