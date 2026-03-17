Weather Update : హైదరాబాద్లో సెగలు.. విజయవాడలో జల్లులు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వింత వాతావరణం
Weather Update : హైదరాబాద్లో మేఘావృతమైన వాతావరణం, ఉక్కపోత కొనసాగుతుండగా, విజయవాడలో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. ఎండ తీవ్రత పట్ల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఇప్పుడు ఒక పట్టాన అర్థం కాకుండా ఉంది. మార్చి మూడవ వారానికే వేసవి తాపం మొదలైపోయింది. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో మంగళవారం ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నప్పటికీ, ఉక్కపోత మాత్రం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ ఎండలతో పాటు అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ పరిస్థితి
భాగ్యనగరంలో నేడు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 32°C నుంచి 34°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉదయం 11 గంటల నుండే సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపడం ప్రారంభిస్తాడు. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°C గా ఉండటం వల్ల రాత్రిళ్ళు కొంత హాయిగా ఉన్నా, పగటిపూట గాలిలో తేమ ప్రభావం వల్ల మనకు 35°C కంటే ఎక్కువ వేడి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. వర్షం పడే అవకాశం కేవలం 10% మాత్రమే ఉందని, కాబట్టి ప్రధానంగా పొడి వాతావరణమే ఉంటుందని సమాచారం. యూవీ ఇండెక్స్ 3 (మోస్తరు) గా ఉంది.
తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండలు
హైదరాబాద్తో పోలిస్తే ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ వంటి జిల్లాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. అక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు మరో 2 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల మధ్య ప్రత్యక్ష ఎండలో తిరగవద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి తగినంత నీరు, ఓఆర్ఎస్ లేదా కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
విజయవాడలో వర్ష సూచన
విజయవాడ నగరంలో నేడు వాతావరణం చాలా భిన్నంగా ఉండబోతోంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 35°C ఉన్నప్పటికీ, 80% వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావం వల్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇక్కడ యూవీ ఇండెక్స్ 9 (అత్యంత అధికం)గా ఉంది, అంటే సూర్యరశ్మి నేరుగా చర్మంపై పడితే హాని కలిగించవచ్చు. వర్షం పడే సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు.
ఏపీ వ్యాప్తంగా పరిస్థితి
కోస్తాంధ్ర మరియు రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద లేదా విద్యుత్ స్తంభాల కింద నిలబడకూడదని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా పంట కోత దశలో ఉన్న రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ధాన్యం తడవకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.