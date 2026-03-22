అగ్నిప్రమాద బాధితుడిని ఆదుకోండి.. ప్రభుత్వ విప్ విజయరమణారావుకు విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘం వినతి!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 6:50 PM IST
Vijayaramana Rao
పెద్దపల్లి: అగ్నిప్రమాదం కారణంగా తీవ్రంగా నష్టపోయి, సర్వం కోల్పోయిన ఒక విశ్వబ్రాహ్మణ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆదుకోవాలని విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆదివారం పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ చింతకుంట విజయరమణారావును కలిసి వారు వినతిపత్రం అందజేశారు.

బాధిత కుటుంబానికి భరోసా:

విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కట్ట రాజానందం ఆధ్వర్యంలో నాయకులు ఎమ్మెల్యేను కలిశారు. అగ్నిప్రమాదం వల్ల సదరు కుటుంబం నివాసంతో పాటు అన్ని వస్తువులను కోల్పోయి వీధిన పడిందని వారు వివరించారు. నిరుపేద కుటుంబం కావడంతో తిరిగి కోలుకోవడం వారికి సాధ్యం కాదని, ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని తగిన ఆర్థిక సాయం అందించాలని కోరారు.

ప్రభుత్వ విప్ స్పందన:

వినతిపత్రాన్ని స్వీకరించిన ప్రభుత్వ విప్ విజయరమణారావు సానుకూలంగా స్పందించారు. ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్న ఆయన, బాధితులకు ప్రభుత్వం తరపున అందాల్సిన సాయం అందేలా చూస్తానని భరోసా ఇచ్చారు. అధికారులతో మాట్లాడి బాధితులకు తగిన న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘం ప్రతినిధులు, బాధితులు మరియు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు.

