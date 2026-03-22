Tandur: ఐదు రోజుల పాటు రాములోరి ఉత్సవాలు.. భక్తులకు ఆహ్వానం

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 11:58 AM IST
తాండూరు (వికారాబాద్ జిల్లా): తాండూరు పట్టణంలోని ఇందిరానగర్‌లో నూతనంగా పునర్నిర్మించిన రామాలయం పునః ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. భక్తుల సహాయ సహకారాలతో అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ ఆలయంలో, ఈ నెల 23వ తేదీ నుండి ఐదు రోజుల పాటు విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి.

ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా శ్రీకారం:

పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాదిని పురస్కరించుకుని ఈ వేడుకలను నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. భక్తులందరినీ ఈ పుణ్యకార్యంలో భాగస్వాములను చేసేందుకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు.

ఐదు రోజుల ఉత్సవాల షెడ్యూల్ ఇదే:

మార్చి 23 (సోమవారం): ఉదయం 6 గంటలకు ప్రత్యేక పూజలు ప్రారంభం. ఉదయం 7 గంటలకు భద్రప్ప హనుమాన్ దేవాలయం నుండి నూతన రామాలయం వరకు మూల విరాట్ల శోభాయాత్ర. ఈ యాత్ర పట్టణంలోని ప్రధాన చౌరస్తాల మీదుగా సాగనుంది.

మార్చి 24: శాస్త్రోక్తంగా వివిధ హోమాలు, ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు.

మార్చి 25: అత్యంత కీలక ఘట్టం. విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన, ధ్వజారోహణ, ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠాపనతో పాటు సీతారామచంద్ర మూర్తుల, వీరాంజనేయ స్వామి విగ్రహాల ప్రతిష్ఠాపన.

మార్చి 26: కళ్యాణోత్సవానికి సన్నాహకంగా ఎదుర్కోలు ఉత్సవం.

మార్చి 27: లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించే శ్రీ సీతారామచంద్ర మూర్తుల కళ్యాణోత్సవంతో వేడుకలు ముగుస్తాయి.

ఈ ఐదు రోజుల పాటు జరిగే భజన కీర్తనలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో తాండూరు పరిసర ప్రాంతాల భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కావాలని ఆలయ నిర్వాహకులు కోరారు.

Tandur Rama Temple, Rama Temple Reopening, Vigraha Pratishtha Tandur, Sitarama Kalyanam 2026
