Tandur: ఐదు రోజుల పాటు రాములోరి ఉత్సవాలు.. భక్తులకు ఆహ్వానం
Tandur: వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు ఇందిరానగర్లో పునర్నిర్మించిన రామాలయ పునః ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది.
తాండూరు (వికారాబాద్ జిల్లా): తాండూరు పట్టణంలోని ఇందిరానగర్లో నూతనంగా పునర్నిర్మించిన రామాలయం పునః ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. భక్తుల సహాయ సహకారాలతో అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ ఆలయంలో, ఈ నెల 23వ తేదీ నుండి ఐదు రోజుల పాటు విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి.
ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా శ్రీకారం:
పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాదిని పురస్కరించుకుని ఈ వేడుకలను నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. భక్తులందరినీ ఈ పుణ్యకార్యంలో భాగస్వాములను చేసేందుకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఐదు రోజుల ఉత్సవాల షెడ్యూల్ ఇదే:
మార్చి 23 (సోమవారం): ఉదయం 6 గంటలకు ప్రత్యేక పూజలు ప్రారంభం. ఉదయం 7 గంటలకు భద్రప్ప హనుమాన్ దేవాలయం నుండి నూతన రామాలయం వరకు మూల విరాట్ల శోభాయాత్ర. ఈ యాత్ర పట్టణంలోని ప్రధాన చౌరస్తాల మీదుగా సాగనుంది.
మార్చి 24: శాస్త్రోక్తంగా వివిధ హోమాలు, ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు.
మార్చి 25: అత్యంత కీలక ఘట్టం. విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన, ధ్వజారోహణ, ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠాపనతో పాటు సీతారామచంద్ర మూర్తుల, వీరాంజనేయ స్వామి విగ్రహాల ప్రతిష్ఠాపన.
మార్చి 26: కళ్యాణోత్సవానికి సన్నాహకంగా ఎదుర్కోలు ఉత్సవం.
మార్చి 27: లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించే శ్రీ సీతారామచంద్ర మూర్తుల కళ్యాణోత్సవంతో వేడుకలు ముగుస్తాయి.
ఈ ఐదు రోజుల పాటు జరిగే భజన కీర్తనలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో తాండూరు పరిసర ప్రాంతాల భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కావాలని ఆలయ నిర్వాహకులు కోరారు.