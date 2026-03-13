Bodhan: బోధన్లో విజిలెన్స్ దాడులు.. హోటళ్లపై ఆకస్మిక సోదాలు.. 18 గ్యాస్ సిలిండర్లు సీజ్!
బోధన్: నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ పట్టణంలో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు శుక్రవారం మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు.
బోధన్: నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ పట్టణంలో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు శుక్రవారం మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గృహ అవసరాలకు వాడే (డొమెస్టిక్) గ్యాస్ సిలిండర్లను వ్యాపార అవసరాలకు వాడుతున్నారన్న సమాచారంతో పలు హోటళ్లు, బేకరీలు, స్వీట్ హోంలలో సోదాలు చేపట్టారు.
స్వీట్ హోంలో భారీగా సిలిండర్ల గుర్తింపు:
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీటీ హనుమంతు నేతృత్వంలోని బృందం పట్టణంలోని 'దీపక్ స్వీట్ హోమ్'లో తనిఖీలు చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా నిబంధనలను అతిక్రమించి వినియోగిస్తున్న 15 డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. షాపు యజమాని మహావీర్పై కేసు నమోదు చేసి, సిలిండర్లను సీజ్ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అలాగే మరో ప్రాంతంలో జరిపిన సోదాల్లో మరో 3 సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకుని నిర్వాహకులపై కేసులు నమోదు చేశారు.
అధికారుల హెచ్చరిక:
గృహ అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం కేటాయించే సిలిండర్లను వ్యాపారాలకు వినియోగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీటీ హనుమంతు హెచ్చరించారు. బోధన్ పట్టణంలో గ్యాస్ కొరత ఏమీ లేదని, తగినంత స్టాక్ అందుబాటులో ఉందని, ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ దాడుల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందం సభ్యులు పవన్, మహేష్ మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.