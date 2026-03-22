Karimnagar: కొండపాకలో దొంగల బీభత్సం: అమ్మవారి నగలు మాయం!

Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మండలం కొండపాకలో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. దేవాలయాల్లో చొరబడి సుమారు మూడు లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు, హుండీ నగదును ఎత్తుకెళ్లారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 1:29 PM IST
వీణవంక (కరీంనగర్ జిల్లా): వీణవంక మండలంలో దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లే కాకుండా, చివరకు దైవ సన్నిధిని కూడా వదలకుండా వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా కొండపాక గ్రామంలోని ఎల్లమ్మ తల్లి, పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయాల్లో గుర్తుతెలియని దుండగులు చొరబడి భారీగా దోచుకున్నారు.

ఘటన వివరాలు:

నిన్న అర్థరాత్రి సమయంలో గ్రామానికి సమీపంలో నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ఎల్లమ్మ, పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయాలను దొంగలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఆలయ తాళాలు పగులగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించిన దుండగులు, అమ్మవార్ల మెడలోని బంగారు ఆభరణాలతో పాటు హుండీలను పగులగొట్టి అందులోని నగదును ఎత్తుకెళ్లారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. రెండు దేవాలయాల్లో కలిపి సుమారు ₹3,00,000 విలువైన సొత్తు మాయమైనట్లు సమాచారం.

ప్రజల్లో భయాందోళన:

గడిచిన నెల రోజుల్లో వీణవంక మండలంలో నాలుగైదు దొంగతనాలు జరగడం గమనార్హం. దొంగలు వరుసగా దాడులు చేస్తుండటంతో ప్రజలు కంటిమీద కునుకు లేకుండా గడుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లు, ఆలయాలను ఎంచుకుని దొంగలు ఈ తరహా దాడులకు తెగబడుతున్నారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు:

చోరీ జరిగిన విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టారు. క్లూస్ టీమ్ మరియు డాగ్ స్క్వాడ్ సహాయంతో ఆధారాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు. సుమారు మూడు లక్షల విలువైన బంగారం, నగదు పోయినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Related Stories
