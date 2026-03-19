Karimnagar: భక్తులతో పోటెత్తిన కరీంనగర్ దేవాలయాలు.. శైవ, వైష్ణవ క్షేత్రాలకు పోటెత్తిన భక్తులు!
Karimnagar: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని వేములవాడ, కొండగట్టు, ధర్మపురి ఆలయాల్లో వైభవంగా జరిగిన ఉగాది వేడుకలు.
కరీంనగర్: తెలుగు నూతన సంవత్సర ఆది ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రముఖ దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. పరాభవ నామ సంవత్సర ఆరంభం సందర్భంగా తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు చేరుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రముఖ క్షేత్రాల్లో భక్తి పారవశ్యం:
దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం, అంజన్న కొలువైన కొండగట్టు, మరియు పుణ్యక్షేత్రం ధర్మపురి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాల్లో ఉగాది వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. అర్చకులు స్వామివార్లకు అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించి, నూతన సంవత్సర పంచాంగ పఠన కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. వేములవాడలో భక్తులు కోడె మొక్కులు చెల్లించుకుని స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు.
భక్తుల రద్దీ - ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు:
పండగ పూట భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. కరీంనగర్ నగరంలోని వేంకటేశ్వర స్వామి, సంతోషి మాత ఆలయాల్లో కూడా భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉంది. ఆలయాల వద్ద భక్తుల రద్దీ మరియు ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మా ప్రతినిధి గోపాలకృష్ణ అందిస్తున్న మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.