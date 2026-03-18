Karimnagar: గన్నేరుపప్పు తిని కరీంనగర్ టూ టౌన్ ఎస్‌ఐ చంద్రశేఖర్ భార్య ఆత్మహత్య

Karimnagar: కరీంనగర్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. టూ టౌన్ ఎస్‌ఐ చంద్రశేఖర్ భార్య దివ్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.

Arun Chilukuri
Published on: 18 March 2026 2:33 PM IST
Karimnagar: గన్నేరుపప్పు తిని కరీంనగర్ టూ టౌన్ ఎస్‌ఐ చంద్రశేఖర్ భార్య ఆత్మహత్య

Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎస్‌ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న చంద్రశేఖర్ భార్య దివ్య (32) ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన స్థానిక పోలీస్ వర్గాల్లో మరియు నగరంలో కలకలం రేపింది.

ఘటన వివరాలు:

పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. దివ్య ఇంట్లోనే విషపూరితమైన గన్నేరు పప్పు తిని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను వెంటనే అపస్మారక స్థితిలో కరీంనగర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించి ఆమె మృతి చెందారు.

శోకసంద్రంలో కుటుంబం:

చంద్రశేఖర్, దివ్య దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. సంతోషంగా ఉండాల్సిన కుటుంబంలో ఇలాంటి విషాదం జరగడం అందరినీ కలిచివేస్తోంది. అయితే దివ్య ఆత్మహత్యకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. కుటుంబ కలహాలా? లేక మరేదైనా కారణమా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించి, కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

Related Stories
