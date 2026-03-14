Road Accident: ఆర్మూర్ మండలంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆటో, స్కూటీ ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి!

Home తెలంగాణRoad Accident: ఆర్మూర్ మండలంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆటో, స్కూటీ ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 14 March 2026 3:14 PM IST
X

ఆర్మూర్: నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ మండలంలో శనివారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆటో డ్రైవర్ అజాగ్రత్త ఇద్దరి ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. పిప్రి గ్రామ శివారులోని పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

అసలేం జరిగింది?

పోలీసులు మరియు స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సుంచు శ్రీనివాస్, విజయ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు స్కూటీపై పిప్రి గ్రామం నుండి ఆర్మూర్ వైపు వస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఆర్మూర్ నుండి పిప్రి వైపు వెళ్తున్న ఒక ఆటో, ఎదురుగా వస్తున్న స్కూటీని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆటో డ్రైవర్ అతివేగం, నిర్లక్ష్యమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.

అక్కడికక్కడే దుర్మరణం

ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు స్కూటీపై ఉన్న శ్రీనివాస్, విజయ్ ఇద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న ఆర్మూర్ పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కేసు నమోదు

మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఆర్మూర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (CI) పి. సత్యనారాయణ గౌడ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అతివేగంతో వాహనాలు నడిపి నిండు ప్రాణాలను బలి తీసుకోవద్దని ఆయన ఈ సందర్భంగా వాహనదారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ArmoorPipri VillageRoad Accident
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X