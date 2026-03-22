TPCC Chief Mahesh: కాంగ్రెస్ బలోపేతమే లక్ష్యం: మహేష్ కుమార్ గౌడ్ భారీ స్కెచ్!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 22 March 2026 11:32 AM IST
హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో నూతనోత్తేజం నింపేందుకు టీపీసీసీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సిద్ధమయ్యారు. పార్టీ నిర్మాణాన్ని మరింత పటిష్టం చేసే దిశగా ఆయన జిల్లాల పర్యటనలకు శ్రీకారం చుట్టారు. కేవలం పార్టీ వ్యవహారాలే కాకుండా, ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి గడపకూ చేరేలా చూడటమే ఈ పర్యటనల ప్రధాన ఉద్దేశం.

పర్యటనల ముఖ్య ఉద్దేశాలు:

క్షేత్రస్థాయి సమీక్ష: ప్రతి జిల్లాలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ముఖాముఖి సమావేశాలు నిర్వహించి, స్థానిక సమస్యలు మరియు పార్టీ ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఆయన లోతుగా సమీక్షించనున్నారు.

సమన్వయం: గ్రామ స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు పార్టీ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేసి, రాబోయే ఎన్నికలకు క్యాడర్‌ను సిద్ధం చేయడం.

ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారం: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లడం. తద్వారా ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఉన్న విశ్వాసాన్ని మరింత పెంపొందించడం.

ఈ పర్యటనల ద్వారా పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం వస్తుందని, క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మరింత బలపడుతుందని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తు కార్యాచరణను రూపొందించుకుని, ప్రజలకు పార్టీని మరింత దగ్గర చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ జిల్లాల బాట పట్టినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

TPCC Chief Mahesh Kumar GoudCongress Cadre MeetingDistrict ToursTelangana Politics
Related Stories
