Hanamkonda: ఆగి ఉన్న బైకును చిదిమేసిన టిప్పర్.. ఒకరి మృతి, మరొకరికి గాయాలు!
Hanamkonda: హనుమకొండ జిల్లా మంగళపల్లి స్టేజ్ వద్ద టిప్పర్ లారీ బైకును ఢీకొన్న ప్రమాదంలో కిరణ్ అనే యువకుడు మృతి చెందాడు.
హనుమకొండ: హనుమకొండ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మంగళపల్లి స్టేజ్ సమీపంలో అతివేగంగా వచ్చిన టిప్పర్ లారీ బీభత్సం సృష్టించడంతో ఒక యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరొకరు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఈ హృదయ విదారక ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.
ఘటన వివరాలు:
మంగళపల్లి స్టేజ్ వద్ద కిరణ్, రాజు అనే ఇద్దరు యువకులు తమ బైక్పై రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉండగా, వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన టిప్పర్ లారీ వారిని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కిరణ్ అనే యువకుడు తీవ్ర రక్తస్రావమై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో యువకుడు రాజుకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో స్థానికులు వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం రాజు పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
రహదారిపై మృతదేహంతో ఆందోళన:
ప్రమాదానికి కారణమైన టిప్పర్ డ్రైవర్ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని, బాధితులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కిరణ్ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. మృతదేహంతో నిరసన తెలపడంతో హనుమకొండ-హుస్నాబాద్ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాధితులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సీసీ టీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు.