Kondapur: ఆలయాలే టార్గెట్గా దొంగతనాలు.. భద్రతపై ప్రశ్నలు
ఎండపల్లి (జగిత్యాల): జగిత్యాల జిల్లాలో దేవాలయాల భద్రతపై మరోసారి ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. జిల్లాలోని ఎండపల్లి మండలం కొండాపూర్ గ్రామంలోని ప్రసిద్ధ రేణుక ఎల్లమ్మ ఆలయంలో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. పవిత్రమైన ఆలయ ప్రాంగణంలోకి చొరబడి దొంగతనానికి పాల్పడటం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
దోపిడీ జరిగిన తీరు:
అర్ధరాత్రి సమయంలో దేవాలయానికి చేరుకున్న గుర్తు తెలియని దుండగులు, ఆలయ ప్రధాన ద్వారానికి ఉన్న తాళాలను పగులగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించారు. గర్భాలయంలోని అమ్మవారికి అలంకరించిన బంగారు మరియు వెండి ఆభరణాలను అపహరించారు. అంతేకాకుండా, భక్తులు మొక్కుబడిగా సమర్పించుకున్న హుండీని కూడా పగులగొట్టి అందులోని నగదును దోచుకెళ్లారు.
భద్రతపై భక్తుల ఆగ్రహం:
ఉదయం ఆలయానికి చేరుకున్న అర్చకులు, తాళాలు పగులగొట్టి ఉండటం చూసి గ్రామస్తులకు సమాచారం అందించారు. జిల్లాలో వరుసగా దేవాలయాలే లక్ష్యంగా దొంగతనాలు జరుగుతున్నా, పోలీసులు సరైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని భక్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. కొండాపూర్ రేణుక ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగిన ఈ ఘటనతో గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దర్యాప్తులో పోలీసులు:
సమాచారం అందుకున్న ఎండపల్లి పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్లూస్ టీమ్ ద్వారా వేలిముద్రలు సేకరించారు. ఆలయ పరిసరాల్లో ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. త్వరలోనే నిందితులను పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షిస్తామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చారు.