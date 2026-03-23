Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన.. వచ్చే మూడు రోజులు వానలే వానలు
Weather Update : ఏపీ, తెలంగాణలో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బలమైన ఈదురుగాలులు, పిడుగుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడి భగభగలకు బ్రేక్ పడింది. మండుతున్న ఎండల నుంచి జనం ఇప్పుడిప్పుడే ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. గత వారం రోజులుగా వాతావరణంలో చోటు చేసుకున్న అనూహ్య మార్పుల వల్ల ఏపీ, తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాబోయే మరో మూడు రోజుల పాటు రెండు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ అకాల వర్షాలు అటు చల్లదనాన్ని ఇస్తున్నా, కోతకు వచ్చిన పంటలను దెబ్బతీస్తుండటంతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిడుగుల భయం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో రాబోయే మూడు రోజులు వర్షాలు దంచికొట్టనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా, యానాం పరిసరాల్లో గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడొచ్చని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. పొలాల్లో పని చేసే రైతులు, పశువుల కాపరులు చెట్ల కింద ఉండరాదని, సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించింది.
తెలంగాణలో అకాల వర్షాల బీభత్సం
తెలంగాణలో ఇప్పటికే కురిసిన అకాల వర్షాలు భారీ పంట నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. అయితే వాతావరణ శాఖ తాజాగా మరో హెచ్చరిక జారీ చేసింది. మార్చి 24, 25 తేదీల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వరంగల్, సిద్దిపేట మరియు వికారాబాద్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మార్చి 26 నుంచి వర్షాల తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టినా, ఆకాశం మేఘావృతమై చల్లటి వాతావరణం కొనసాగుతుంది.
పంట నష్టంపై రైతుల ఆందోళన
ఈ వేసవి కాలంలో వర్షాలు రావడం వల్ల సామాన్యులకు ఉపశమనం లభించినా, రైతుల పరిస్థితి మాత్రం దయనీయంగా ఉంది. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న వరి, మిర్చి మరియు మామిడి తోటలు ఈ వర్షాల వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి మామిడి కాయలు రాలిపోతుండగా, ధాన్యం నీటిపాలవుతోంది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల ప్రభుత్వ అధికారులు పంట నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరిన్ని వర్షాలు కురుస్తాయన్న వార్త రైతులను కలవరపెడుతోంది.
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే
వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల గాలిలో తేమ పెరిగి సడన్ గా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉరుములు వచ్చే సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వాడకపోవడం మంచిది. అలాగే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాహనదారులు భారీ వృక్షాలు, హోర్డింగుల కింద వాహనాలను నిలపవద్దని పోలీసులు కోరుతున్నారు. ఈ అకాల వర్షాలు మరో రెండు మూడు రోజులు కొనసాగి, ఆ తర్వాత మళ్లీ ఎండల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది.