SSC Exams : తెలంగాణలో నేటి నుంచే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్..9.35 దాటితే లోపలికి నో ఎంట్రీ
SSC Exams : తెలంగాణలో మార్చి 14 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. 9.35 గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతి, 144 సెక్షన్ విధింపు వంటి కఠిన నిబంధనల మధ్య ఏప్రిల్ 16 వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
SSC Exams : తెలంగాణలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నిర్ణయించే కీలకమైన పదో తరగతి పరీక్షల పర్వం మొదలైంది. మార్చి 14, శనివారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎస్ఎస్సీ (SSC) పబ్లిక్ పరీక్షలు అత్యంత కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల మధ్య ప్రారంభమయ్యాయి. నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు సాగే ఈ విద్యా యజ్ఞంలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, కాపీయింగ్కు తావులేకుండా విద్యాశాఖ, పోలీస్ యంత్రాంగం పక్కా ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తున్నాయి.
పరీక్షల నిర్వహణలో ఈసారి కూడా ఓఎంఆర్ (OMR) షీట్ విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. విద్యార్థులు తమ సమాధాన పత్రాలకు జత చేసిన ఓఎంఆర్ షీట్ను నింపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఏ చిన్న తప్పు చేసినా ఇబ్బందులు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక సమయపాలన విషయంలో నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభమవుతుండగా, కేవలం 5 నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ అంటే 9.35 గంటల వరకు మాత్రమే లోపలికి అనుమతిస్తారు. ఆ తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా గేట్లు మూసివేస్తారు. కాబట్టి విద్యార్థులు కనీసం గంట ముందే కేంద్రాలకు చేరుకోవడం ఉత్తమం.
భద్రత పరంగా చూస్తే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 2,676 పరీక్షా కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాల నిఘా నీడన పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మాస్ కాపీయింగ్ను అరికట్టేందుకు 144 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లతో పాటు ప్రత్యేక సిట్టింగ్ స్క్వాడ్లను కూడా రంగంలోకి దించారు. సెల్ఫోన్లు, స్మార్ట్ వాచ్లు లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్షా గదిలోకి తీసుకురావడం పూర్తిగా నిషేధం. కేవలం హాల్ టికెట్, ఎగ్జామ్ ప్యాడ్, పెన్నులు మాత్రమే అనుమతిస్తారు. పరీక్షా కేంద్రాల చుట్టూ 200 మీటర్ల వరకు 144 సెక్షన్ విధిస్తూ పోలీసులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా, పేపర్ లీకేజీ లేదా ఇతర అవకతవకలు జరగకుండా సెంటర్ల సమీపంలోని ఇంటర్నెట్ కేఫ్లు, జిరాక్స్ సెంటర్లను పరీక్షా సమయంలో మూసివేయాలని ఆదేశించారు.
పరీక్షల షెడ్యూల్ గమనిస్తే.. నేడు (మార్చి 14) ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్తో మొదలైన ఈ ప్రయాణం, మార్చి 18న సెకండ్ లాంగ్వేజ్, మార్చి 23న ఇంగ్లీష్, మార్చి 28న మ్యాథమెటిక్స్తో కొనసాగుతుంది. ఏప్రిల్ నెలలో సైన్స్ (ఫిజికల్ & బయోలాజికల్), సోషల్ స్టడీస్ పరీక్షలు ముగియనున్నాయి. పరీక్షా కాలంలో విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. ఎండల తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని సెంటర్లలో తాగునీరు, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు మరియు వైద్య సదుపాయాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. విద్యార్థులు ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా పరీక్షలు రాయాలని విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.