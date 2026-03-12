Home తెలంగాణతెలంగాణలో మార్చి 15 నుంచి ఒంటిపూట బడులు.. ఉదయం 8 గంటలకే క్లాసులు షురూ!

తెలంగాణలో మార్చి 15 నుంచి ఒంటిపూట బడులు.. ఉదయం 8 గంటలకే క్లాసులు షురూ!

Schools Half Day: తెలంగాణలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పాఠశాల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది.

Arun Chilukuri
Published on: 12 March 2026 2:48 PM IST
తెలంగాణలో మార్చి 15 నుంచి ఒంటిపూట బడులు.. ఉదయం 8 గంటలకే క్లాసులు షురూ!
X

తెలంగాణలో మార్చి 15 నుంచి ఒంటిపూట బడులు.. ఉదయం 8 గంటలకే క్లాసులు షురూ!

Schools Half Day: తెలంగాణలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పాఠశాల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 15 నుంచి ఒంటిపూట బడులు (Single Session Schools) ప్రారంభం కానున్నట్లు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ 23వ తేదీన విద్యా సంవత్సరం ముగిసే వరకు ఇవే పనివేళలు అమలులో ఉంటాయి.

పాఠశాలల పనివేళలు ఇలా..

సమయం: ప్రతిరోజూ ఉదయం 8.00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తారు.

మధ్యాహ్న భోజనం: సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం వడ్డిస్తారు.

ఎవరికి వర్తిస్తుంది: రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ మరియు ప్రైవేట్ మేనేజ్‌మెంట్ పాఠశాలలకు ఈ ఉత్తర్వులు తప్పనిసరిగా వర్తిస్తాయి.

పదో తరగతి విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, ఆ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక తరగతులు కొనసాగుతాయని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. అయితే, పరీక్షా కేంద్రాలుగా ఉన్న పాఠశాలల విషయంలో కొన్ని మార్పులు చేశారు:

పరీక్షలు జరిగే రోజుల్లో: మధ్యాహ్నం 1.00 గంట నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు పాఠశాల పనిచేస్తుంది.

పరీక్షలు లేని రోజుల్లో: సాధారణ పాఠశాలల తరహాలోనే ఉదయం 8.00 గంటల నుంచి 12.30 గంటల వరకు తరగతులు ఉంటాయి.

DEOలకు కీలక ఆదేశాలు

విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఈ మేరకు అన్ని జిల్లాల విద్యాశాఖాధికారులకు (DEOs) స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎక్కడా నిబంధనల ఉల్లంఘన జరగకుండా చూడాలని, విద్యార్థులకు తాగునీరు వంటి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు.

Schools Half DayTS Single Session SchoolsMarch 15th Schools Timings
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X