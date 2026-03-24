Registrations: తెలంగాణలో నిలిచిన రిజిస్ట్రేషన్లు.. సర్వర్ డౌన్తో వినియోగదారుల బెంబేలు!
Registrations: తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియకు బ్రేక్ పడింది. సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఉదయం నుంచే రిజిస్ట్రేషన్ సర్వర్లు పూర్తిగా మొరాయించడంతో భూ బదలాయింపులు, ఇతర క్రయవిక్రయాల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. దీంతో సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద భారీగా జనం వేచి చూడాల్సి వస్తోంది.
ఆగిపోయిన స్లాట్ బుకింగ్లు..
సర్వర్లు పనిచేయకపోవడంతో కొత్తగా స్లాట్ బుకింగ్లు చేసుకోవడం, చలాన్ల చెల్లింపులు వంటి పనులు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. ఇప్పటికే స్లాట్లు బుక్ చేసుకుని, రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వినియోగదారులు కార్యాలయాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. అటు అధికారులకు కూడా సర్వర్ సమస్యపై ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకపోవడంతో చేతులెత్తేస్తున్నారు.
వినియోగదారుల అవస్థలు:
సాధారణంగా శుభ ముహూర్తాల సమయంలో రిజిస్ట్రేషన్ల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తడంపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చలాన్ల సమస్య: డబ్బులు చెల్లించినా సర్వర్లో అప్డేట్ కాకపోవడం.
పత్రాల స్కానింగ్: రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన వారికి పత్రాలు అప్లోడ్ కాకపోవడం.
సమయపాలన: గంటల తరబడి వేచి ఉన్నా సర్వర్లు ఎప్పుడు కోలుకుంటాయో తెలియని పరిస్థితి.
సాంకేతిక బృందం కసరత్తు
సర్వర్ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర స్థాయి సాంకేతిక బృందం రంగంలోకి దిగింది. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ లేదా లోడ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్లే ఈ సమస్య తలెత్తినట్లు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం లోపు సర్వర్లు పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఇంకా చక్కబడలేదు.