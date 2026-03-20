Telangana budget: రాష్ట్ర ప్రజలకు భారీ ఊరట! తెలంగాణ సర్కార్ తీపి కబురు!!
Telangana: తెలంగాణలోని కోటీ 15 లక్షల కుటుంబాలకు భారీ ఊరట. 'ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా' పథకాన్ని జూన్ 2 నుంచి అమలు చేయనున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు.
హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల సామాజిక భద్రత దిశగా ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేద కుటుంబానికి ధీమా కల్పించే లక్ష్యంతో ‘ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా’ పథకాన్ని తీసుకువస్తున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అధికారికంగా ప్రకటించారు.
పథకం ముఖ్యాంశాలు:
బీమా మొత్తం: అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షల జీవిత బీమా వర్తిస్తుంది.
లబ్ధిదారులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న దాదాపు కోటీ 15 లక్షల కుటుంబాలకు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
అమలు తేదీ: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవమైన జూన్ 2వ తేదీ నుంచి ఈ పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా కల్పించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. ప్రమాదవశాత్తు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల కుటుంబ యజమానిని కోల్పోయిన పక్షంలో, ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడకుండా ఈ ₹5 లక్షల బీమా కొండంత అండగా నిలుస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జూన్ రెండో తేదీ నుంచి అర్హులైన వారందరికీ ఈ పథకం వర్తించేలా యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తోందని వివరించారు.