Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్కు హైకోర్టు నోటీసులు
Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పార్టీ మార్పు వ్యవహారం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఆయనపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన తెలంగాణ హైకోర్టు, దానం నాగేందర్తో పాటు అసెంబ్లీ కార్యదర్శికి కీలక నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి వివరణతో కూడిన కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
బీజేపీ శాసనసభా పక్షనేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి హైకోర్టులో ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. ఆయన తన పిటిషన్లో ప్రధానంగా ఈ క్రింది అంశాలను ప్రస్తావించారు. బీఆర్ఎస్ గుర్తుపై ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన దానం నాగేందర్, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఆయన లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారని, వేరే పార్టీ నుంచి నామినేషన్ వేసిన రోజు నుంచే ఆయనను అనర్హుడిగా ప్రకటించాలని ఏలేటి కోరారు.
కర్ణాటక, బిహార్ రాష్ట్రాల్లో గతంలో జరిగిన ఇలాంటి పరిణామాలపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. స్పీకర్ ఇచ్చిన తీర్పును కొట్టివేయాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
పిటిషనర్ వాదనలను విన్న హైకోర్టు, దీనిపై వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్కు మరియు అసెంబ్లీ కార్యదర్శికి నోటీసులు పంపింది. తదుపరి విచారణలో దానం ఇచ్చే కౌంటర్ ఆధారంగా కోర్టు నిర్ణయం తీసుకోనుంది. పార్టీ ఫిరాయించిన ఇతర ఎమ్మెల్యేల భవితవ్యం కూడా ఈ కేసు తీర్పుపై ఆధారపడి ఉండే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.