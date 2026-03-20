EV Subsidy Scheme : దళిత యువతకు తెలంగాణ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. 90 శాతం సబ్సిడీతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు
EV Subsidy Scheme : తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ జిల్లా ఎస్సీ యువతకు 90% సబ్సిడీతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అందిస్తోంది. మార్చి 24 లోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
EV Subsidy Scheme : తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడాలని, స్వయం ఉపాధితో గౌరవంగా బతకాలని కలలుగనే దళిత యువతకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. హైదరాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో ఎస్సీ యువత కోసం ఒక ప్రత్యేక పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. టర్న్ డ్రీమ్స్ ఇన్ టూ డ్రైవ్ అనే నినాదంతో, పర్యావరణానికి మేలు చేసే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను భారీ సబ్సిడీతో పంపిణీ చేసేందుకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా, నగరాన్ని కాలుష్య రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
ఏమిటీ పథకం? ఎవరికి లాభం?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం ప్రధానంగా ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నిరుద్యోగ యువతను ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి ఉద్దేశించింది. కాలుష్యాన్ని తగ్గించే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను వాడటాన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే, యువతకు రోజువారీ ఆదాయం వచ్చేలా ఉపాధి కల్పించడం దీని వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశం. హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలో నివసించే అర్హులైన ఎస్సీ యువత ఈ పథకం కింద ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లు లేదా ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు (ఆటోలు) పొందే అవకాశం ఉంది.
90 శాతం సబ్సిడీ
ఈ పథకంలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం సబ్సిడీ. వాహనం అసలు ధరలో ఏకంగా 90 శాతం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. అంటే లబ్ధిదారుడు కేవలం 10 శాతం మొత్తాన్ని మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు లక్ష రూపాయల వాహనం అయితే, ప్రభుత్వం రూ.90,000 రాయితీ ఇస్తుంది, మీరు కేవలం రూ.10,000 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇంత భారీ సబ్సిడీతో వాహనాలు అందించడం దేశంలోనే ఇది ఒక అరుదైన అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. దీనివల్ల ఆర్థికంగా వెనుకబడిన యువతకు భారంగా అనిపించదు.
ఎవరు అర్హులు? ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
ఈ పథకం ప్రయోజనం పొందాలంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. దరఖాస్తుదారులు ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధికి చెందిన వారై ఉండాలి. అలాగే ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువత అయి ఉండాలి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దీనికోసం ప్రభుత్వం అధికారిక వెబ్సైట్ https://tgobmms.cgg.gov.in ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపడంతో పాటు అవసరమైన కుల ధృవీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డు మరియు ఇతర వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
మార్చి 24లోపు దరఖాస్తు చేసుకోండి
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. 2026 మార్చి 24 సాయంత్రం లోపు మాత్రమే ఆన్లైన్ విండో తెరిచి ఉంటుంది. సమయం మించిపోతే ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని, అందుకే అర్హులైన వారు వెంటనే స్పందించాలని హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు లేదా జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని వెల్ఫేర్ ఆఫీసును సంప్రదించవచ్చు. ఉపాధి వేటలో ఉన్న యువతకు ఇది ఒక గొప్ప మెట్టుగా మారబోతోంది.