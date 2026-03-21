గ్రేటర్ సమరానికి బీజేపీ సై.. సికింద్రాబాద్లో టీబీజేపీ కీలక భేటీ
జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా తెలంగాణ బీజేపీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. సికింద్రాబాద్లో జరిగిన సమావేశంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, రామచందర్ రావు ఇతర నేతలు పాల్గొని కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
హైదరాబాద్: వచ్చే జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) ఎన్నికల్లో కాషాయ జెండా ఎగురవేయడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ బీజేపీ అడుగులు వేస్తోంది. పార్టీ కేడర్ను ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేసేందుకు సికింద్రాబాద్ వేదికగా టీబీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు అధ్యక్షతన కీలక సమావేశం జరిగింది.
ప్రముఖుల హాజరు - దిశానిర్దేశం:
ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశానికి కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, పార్టీ సంస్థాగత ఇన్ఛార్జ్ చంద్రశేఖర్ తివారీ, ఎంపీ రఘునందన్ రావు, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు హాజరయ్యారు. గ్రేటర్ పరిధిలోని 9 జిల్లాలకు చెందిన పార్టీ అధ్యక్షులు, ముఖ్య నేతలు ఈ భేటీలో పాల్గొనగా.. రాష్ట్ర నాయకత్వం వారికి ఎన్నికల వ్యూహాలపై దిశానిర్దేశం చేసింది.
ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లడమే లక్ష్యం:
ప్రజా సమస్యలపై నేతలు, కార్యకర్తలు మరింత చురుగ్గా స్పందించాలని, అందరూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశించింది. డివిజన్ స్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయడం ద్వారా గ్రేటర్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవచ్చని నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రధాని మోడీ పర్యటనపై చర్చ:
త్వరలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో, ఈ సమావేశంలో ఆయన పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై కూడా చర్చించారు. మోడీ రాకతో పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతనోత్సాహం నింపేలా భారీ బహిరంగ సభలు, రోడ్ షోల నిర్వహణపై వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.