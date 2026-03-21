జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా తెలంగాణ బీజేపీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. సికింద్రాబాద్‌లో జరిగిన సమావేశంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి, రామచందర్ రావు ఇతర నేతలు పాల్గొని కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 2:36 PM IST
Telangana BJP
హైదరాబాద్: వచ్చే జీహెచ్‌ఎంసీ (GHMC) ఎన్నికల్లో కాషాయ జెండా ఎగురవేయడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ బీజేపీ అడుగులు వేస్తోంది. పార్టీ కేడర్‌ను ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేసేందుకు సికింద్రాబాద్ వేదికగా టీబీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు అధ్యక్షతన కీలక సమావేశం జరిగింది.

ప్రముఖుల హాజరు - దిశానిర్దేశం:

ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశానికి కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి, పార్టీ సంస్థాగత ఇన్‌ఛార్జ్ చంద్రశేఖర్ తివారీ, ఎంపీ రఘునందన్ రావు, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు హాజరయ్యారు. గ్రేటర్ పరిధిలోని 9 జిల్లాలకు చెందిన పార్టీ అధ్యక్షులు, ముఖ్య నేతలు ఈ భేటీలో పాల్గొనగా.. రాష్ట్ర నాయకత్వం వారికి ఎన్నికల వ్యూహాలపై దిశానిర్దేశం చేసింది.

ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లడమే లక్ష్యం:

ప్రజా సమస్యలపై నేతలు, కార్యకర్తలు మరింత చురుగ్గా స్పందించాలని, అందరూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశించింది. డివిజన్ స్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయడం ద్వారా గ్రేటర్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవచ్చని నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రధాని మోడీ పర్యటనపై చర్చ:

త్వరలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో, ఈ సమావేశంలో ఆయన పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై కూడా చర్చించారు. మోడీ రాకతో పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతనోత్సాహం నింపేలా భారీ బహిరంగ సభలు, రోడ్ షోల నిర్వహణపై వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

Telangana BJP NewsGHMC Elections 2026Kishan Reddy News TodayRamchander Rao
