మూసీ ప్రక్షాళన ముసుగులో పేదల ఇళ్లు కూల్చొద్దు.. సర్కార్పై బీజేపీ చీఫ్ నిప్పులు!
మూసీ నది ప్రక్షాళనకు తాము వ్యతిరేకం కాదని, అయితే ప్రాజెక్ట్ పేరుతో పేదల ఇళ్లను కూల్చివేస్తే సహించబోమని తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రాంచందర్రావు స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్: మూసీ నది ప్రక్షాళన విషయంలో తెలంగాణ బీజేపీ తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. మూసీ నదిని శుద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని, అయితే ఆ పేరుతో పేదల ఇళ్లను కూల్చివేస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రాంచందర్రావు హెచ్చరించారు.
సందేహాలు - వాస్తవాలు:
హైదరాబాద్ సోమాజిగూడలోని ఒక హోటల్లో 'మూసీ పునరుజ్జీవం - వాస్తవాలు' అనే అంశంపై ఆయన అధ్యక్షతన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాంచందర్రావు మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. "ఎన్నికల హామీల అమలుకే నిధులు లేవంటున్న ప్రభుత్వం, మూసీ ప్రక్షాళన కోసం వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తెస్తుంది?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
కాంగ్రెస్ డీఎన్ఏలోనే అభివృద్ధి లేదు:
గత 60 ఏళ్ల పాలనలో మూసీ నదిని ఎందుకు పట్టించుకోలేదని కాంగ్రెస్ నేతలను ఆయన నిలదీశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎన్ఏలోనే అభివృద్ధి లేదని మండిపడ్డారు. ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ల పేరుతో సామాన్యులను ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదని హితవు పలికారు.
బీజేపీ డిమాండ్:
ప్రభుత్వం పట్టుదలకు పోకుండా, పేదల ఇళ్ల జోలికి వెళ్లకుండానే మూసీ నది పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు బీజేపీ అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.