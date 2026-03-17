Tandur: ఇఫ్తార్ విందులో ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి సందడి!

Published on: 17 March 2026 11:57 AM IST
తాండూరు, వికారాబాద్ జిల్లా: రంజాన్ మాసం అత్యంత పవిత్రమైనదని, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఉపవాస దీక్షలు సమాజంలో సోదరభావాన్ని పెంచుతాయని తాండూరు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో తాండూరు పట్టణంలోని క్లాసిక్ గార్డెన్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.

ఉపవాస దీక్షల విరమణ:

సామూహిక నమాజ్ అనంతరం, ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి ముస్లిం సోదరులకు స్వయంగా ఫలహారాలు తినిపించి వారి ఉపవాస దీక్షలను విరమింపజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారితో కలిసి ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొని, పవిత్ర రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

మానవత్వానికి నిదర్శనం రంజాన్:

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. "పవిత్ర ఖురాన్ అవతరించిన ఈ మాసంలో ఉపవాస దీక్షలు చేయడం వల్ల పేదవాడి ఆకలి బాధ ఎలా ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమవుతుంది. మన సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని పేదలకు దానం చేయడం (జకాత్) ద్వారా అల్లాహ్ ఆశీస్సులు లభిస్తాయి," అని అన్నారు.

ప్రపంచ శాంతి కోసం ప్రార్థన:

ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న యుద్ధాల వల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగి సామాన్యులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. యుద్ధాలు ఆగిపోయి, లోకమంతా శాంతి సౌభాగ్యాలతో విలసిల్లాలని, అందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఈ పవిత్ర మాసంలో ప్రార్థించాలని ఆయన ముస్లిం సోదరులను కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ముస్లిం పెద్దలు, పార్టీ నాయకులు మరియు ప్రభుత్వ అధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

