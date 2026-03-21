Tandur: సర్వర్లు డౌన్.. బ్లాక్ మార్కెట్ లో గ్యాస్ దందా!

Tandur: తాండూర్ నియోజకవర్గంలో వంట గ్యాస్ కొరత తీవ్రమైంది. సాంకేతిక కారణాలతో బుకింగ్స్ నిలిచిపోగా, దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని అక్రమార్కులు సిలిండర్ ధరలను ఆకాశానికి పెంచేశారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 7:06 PM IST
తాండూర్: వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ నియోజకవర్గంలో వంట గ్యాస్ వినియోగదారుల కష్టాలు వర్ణనాతీతంగా మారాయి. ఒకవైపు సాంకేతిక సమస్యలు, మరోవైపు కృత్రిమ కొరతతో సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో నిలబడాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది.

స్తంభించిన బుకింగ్స్ - సాంకేతిక ఇబ్బందులు:

గ్యాస్ ఏజెన్సీల సర్వర్లు పనిచేయకపోవడంతో బుకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. వినియోగదారులకు మొబైల్ ఫోన్లకు ఓటిపి (OTP) రాకపోవడంతో డెలివరీ ప్రక్రియలో ప్రతిష్టంభన ఏర్పడింది. టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు కలవకపోవడం, ఏజెన్సీల వద్ద స్టాక్ లేకపోవడంతో ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

యుద్ధం ఎఫెక్ట్ - బ్లాక్ మార్కెట్ జోరు:

పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడటాన్ని అక్రమార్కులు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఏజెన్సీల్లో స్టాక్ లేదని చెబుతున్నప్పటికీ, బయట మాత్రం సిలిండర్లు అధిక ధరలకు లభ్యమవుతున్నాయి.

డొమెస్టిక్ సిలిండర్: రూ. 2,000 నుండి రూ. 3,000 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.

కమర్షియల్ సిలిండర్: రూ. 5,000 నుండి రూ. 6,000 వరకు పలుకుతోంది.

అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం:

గృహ అవసరాలకు వాడే సిలిండర్లను హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో అక్రమంగా వాడుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. అక్రమ నిల్వలను అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని, దీనివల్ల సామాన్యుల బడ్జెట్ తలకిందులవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే సరఫరాను క్రమబద్ధీకరించి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి.

Tandur Gas ShortageLPG Cylinder Black MarketTandur NewsDomestic Gas Prices HikeGasTelangana Local News
Related Stories
