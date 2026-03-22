Karimnagar: ప్రజల సొమ్ము ఢిల్లీ పరం.. తెలంగాణలో అభివృద్ధి శూన్యం!!

Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధరలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ మీడియా సమావేశం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ సామాన్యులకు కాకుండా కాంట్రాక్టర్ల కోసమేనని ధ్వజమెత్తారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 2:47 PM IST
Karimnagar: ప్రజల సొమ్ము ఢిల్లీ పరం.. తెలంగాణలో అభివృద్ధి శూన్యం!!

గంగాధర (కరీంనగర్ జిల్లా): రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై చొప్పదండి మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. మధుర నగర్‌లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దొంగ హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చిందని, ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన మూడో బడ్జెట్ కేవలం వారి అనుకూల కాంట్రాక్టర్ల ప్రయోజనాల కోసమే రూపొందించారని ఆరోపించారు.

ముఖ్యమంత్రి పర్యటనలపై విమర్శలు:

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిరంతరం ఢిల్లీ పర్యటనలు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రజల సొమ్మును వృథా చేస్తున్నారని, రాష్ట్రంపై భారీ అప్పుల భారం మోపుతున్నారని రవిశంకర్ విమర్శించారు. గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన సెక్రటేరియట్, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మెడికల్ కాలేజీలు వంటి అభివృద్ధి పనులను ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.

పథకాల అమలుపై సూటి ప్రశ్నలు:

దళిత బంధు: "గతంలో మేము ₹10 లక్షలు ఇచ్చాం, మీరు ₹12 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పి ఇప్పటివరకు ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా?" అని ప్రశ్నించారు.

రైతు భరోసా & కళ్యాణ లక్ష్మి: రైతు భరోసా నిలిచిపోయిందని, కళ్యాణ లక్ష్మి కింద తులం బంగారం ఇస్తామన్న హామీ ఏమైందని నిలదీశారు.

ఉద్యోగుల సమస్యలు: ఉద్యోగులకు పిఆర్సి (PRC) ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు.

గతంలో గొల్ల కురుమలకు గొర్రెల పంపిణీ, ముదిరాజులకు మత్స్య సంపద వంటి పథకాలను తాము విజయవంతంగా అమలు చేశామని, ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ పథకాన్ని సరిగ్గా అమలు చేస్తోందో చెప్పాలని సవాల్ విసిరారు. ప్రజలకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటం ఆపబోమని ఆయన హెచ్చరించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

