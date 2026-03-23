Sultanabad: సుల్తానాబాద్లో బీజేపీ నేతల అరెస్ట్: అసెంబ్లీ ముట్టడి భగ్నం
Sultanabad: కాంగ్రెస్ హామీల అమలుపై బీజేపీ చేపట్టిన అసెంబ్లీ ముట్టడిని అడ్డుకునేందుకు సుల్తానాబాద్లో పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టులు చేశారు.
సుల్తానాబాద్ (పెద్దపల్లి జిల్లా): తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ పిలుపునిచ్చిన 'అసెంబ్లీ ముట్టడి' ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి వెళ్లకుండా పోలీసులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులను అడ్డుకుంటున్నారు.
అర్ధరాత్రి నుంచే పోలీసుల నిఘా:
సుల్తానాబాద్ మండలంలో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ఈరోజు తెల్లవారుజామున సుమారు 4 గంటల ప్రాంతంలో బీజేపీ కీలక నాయకులను వారి నివాసాల వద్దే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని సుల్తానాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
అరెస్ట్ అయిన వారిలో ప్రముఖులు:
పోలీసుల అదుపులో ఉన్న వారిలో బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కడారి అశోక్ రావు, మండల అధ్యక్షులు కందుల శ్రీనివాస్, జిల్లా కోశాధికారి కామని రాజేంద్రప్రసాద్తో పాటు కందునూరి కుమార్, ఎల్లేంకి రాజన్న, వేగోళం సదయ్య గౌడ్, తుమ్మ రాజ్ కుమార్, చిట్టావేన సదయ్య, ఎనగందుల సతీష్ తదితరులు ఉన్నారు.
నాయకుల ఆగ్రహం:
ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలిపే హక్కును ప్రభుత్వం కాలరాస్తోందని అరెస్ట్ అయిన నాయకులు మండిపడ్డారు. అరెస్టులతో ఉద్యమాన్ని ఆపలేరని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన హామీలను నెరవేర్చే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు.