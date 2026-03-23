Sultanabad: పరిశుభ్రమైన పట్టణమే మా లక్ష్యం: మున్సిపల్ ఛైర్మన్ బిరుదు రాధాకృష్ణ

Sultanabad: పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మున్సిపాలిటీలో 99 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్‌లో భాగంగా 4వ వార్డులో పారిశుధ్య డ్రైవ్ నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 23 March 2026 12:53 PM IST
Sultanabad
సుల్తానాబాద్ (పెద్దపల్లి జిల్లా): సుల్తానాబాద్ మున్సిపల్ పరిధిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక' (99 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్) వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా సోమవారం పట్టణంలోని 4వ వార్డులో పారిశుధ్య ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ శ్రీ బిరుదు రాధాకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత:

ఈ సందర్భంగా వార్డులో కలియతిరిగిన ఛైర్మన్, పారిశుధ్య పనులను స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. పట్టణ పరిశుభ్రతను కాపాడుకోవడం కేవలం మున్సిపల్ సిబ్బంది విధి మాత్రమే కాదని, ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత అని పిలుపునిచ్చారు. 99 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్‌లో భాగంగా ప్రతి వార్డులో పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారాన్ని తొలగించి, డ్రైనేజీలను శుభ్రం చేస్తున్నామని తెలిపారు.

ప్రజలకు విజ్ఞప్తి:

ప్రజలు తమ పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, తడి చెత్త - పొడి చెత్తను వేరు చేసి మున్సిపల్ వాహనాలకే అందించాలని ఆయన కోరారు. దోమల నివారణకు, అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా ఉండటానికి పారిశుధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అధికారులు, కౌన్సిలర్లు, పారిశుధ్య సిబ్బంది మరియు వార్డు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

Sultanabad MunicipalityPeddapalli District
Related Stories
