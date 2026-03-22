Jagtial: జైలులో ఏం జరిగింది? హరిబాబు అస్వస్థతపై వీడని మిస్టరీ!

Jagtial: యూట్యూబర్ వైష్ణవి హత్య కేసులో నిందితుడు, ఆమె భర్త హరిబాబు జగిత్యాల సబ్‌ జైలులో అస్వస్థతకు గురయ్యారు. జైలు సిబ్బంది ఆయనను అపస్మారక స్థితిలో గమనించి హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 2:57 PM IST
జగిత్యాల: పట్టణంలోని సబ్‌ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న హరిబాబు ఆదివారం ఉదయం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఇటీవల కోరుట్లలో సంచలనం సృష్టించిన యూట్యూబర్ వైష్ణవి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన హరిబాబు, ప్రస్తుతం జైలులో రిమాండ్‌లో ఉన్నారు.

ఘటన వివరాలు:

జైలులో ఉన్న హరిబాబు ఒక్కసారిగా అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడాన్ని గమనించిన జైలు సిబ్బంది తక్షణమే స్పందించారు. ఆయనను హుటాహుటిన జగిత్యాల పట్టణంలోని ప్రభుత్వ క్రిటికల్ కేర్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యులు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

ముసురుకుంటున్న అనుమానాలు - డ్రామానా? ఆత్మహత్యా ప్రయత్నమా?

హరిబాబు అస్వస్థతపై స్థానికంగా మరియు పోలీస్ వర్గాల్లో పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి:

ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం?: భార్యను హత్య చేసిన పశ్చాత్తాపంతో జైలులోనే ఏదైనా అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారా? అనే కోణంలో అనుమానాలు వస్తున్నాయి.

అనారోగ్య సమస్యలా?: సహజంగానే అనారోగ్యానికి గురయ్యారా? లేదా శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి కావాలని అనారోగ్యం పేరుతో డ్రామాలు ఆడుతున్నారా? అనే చర్చ కూడా నడుస్తోంది.

అధికారుల స్పందన:

జైలులో కఠిన భద్రత ఉన్నప్పటికీ ఈ ఘటన ఎలా జరిగిందనే దానిపై అధికారులు ఇంకా పూర్తి వివరాలు వెల్లడించాల్సి ఉంది.

గతంలో ఉమ్మడి జిల్లాలోనే ఒక ఎస్సై తన భార్య మృతిని తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనను ఈ సందర్భంగా కొందరు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. హరిబాబు విషయంలో అసలు ఏం జరిగిందనేది అధికారుల అధికారిక ప్రకటన వెలువడితేనే స్పష్టత వస్తుంది

Jagtial Sub JailYouTuber Vaishnavi MurderHaribabuRemand Prisoner Ill
