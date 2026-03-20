అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన బడ్జెట్..సుడా చైర్మన్ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి
నల్గొండ: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఉందని సుడా (SUDA) చైర్మన్ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క రూపొందించిన ఈ బడ్జెట్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి దిక్సూచిలా మారిందని ఆయన కొనియాడారు.
ఆరు గ్యారంటీలకు అధిక ప్రాధాన్యత:
ఈ సందర్భంగా నరేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలకు బడ్జెట్లో భారీగా నిధులు కేటాయించడం హర్షదాయకమని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా పేదల సొంతింటి కల నెరవేర్చే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి పెద్దపీట వేయడం ద్వారా ప్రభుత్వం తన చిత్తశుద్ధిని చాటుకుందని అన్నారు. సంక్షేమ పథకాలు నిరంతరాయంగా సాగేలా నిధుల మళ్లింపు జరిగిందని ఆయన వివరించారు.
అన్ని రంగాల సమ్మిళిత అభివృద్ధి:
బడ్జెట్లో ప్రతి రంగానికి సరైన న్యాయం జరిగిందని చైర్మన్ విశ్లేషించారు: సామాజిక సంక్షేమం: ఎస్సీ, ఎస్టీల అభ్యున్నతికి, ప్రజా రవాణాకు మరియు విద్యారంగానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం శుభపరిణామం. పెన్షన్లు: కొత్తగా 2 లక్షల మందికి పెన్షన్లు మంజూరు చేసే నిర్ణయంపై ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు.
మహిళలు & రైతులు: మహిళా సాధికారత, రైతు సంక్షేమం, వైద్యం మరియు గృహ నిర్మాణ రంగాలకు కేటాయింపులు పెంచడం ద్వారా అన్ని వర్గాల అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు.
రాష్ట్రం అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగేలా ఈ బడ్జెట్ రూపకల్పన జరిగిందని, ఇందుకు గాను ముఖ్యమంత్రికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజల పక్షాన అభినందనలు తెలుపుతున్నామని నరేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.