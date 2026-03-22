Hyderabad: 15వ యూత్ అసెంబ్లీ.. సామాజిక మార్పు కోసం విద్యార్థుల సమరశంఖం!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ స్టూడెంట్ రన్ ఆర్గనైజేషన్ 'స్ట్రీట్ కాజ్' ఆధ్వర్యంలో 15వ హైదరాబాద్ యూత్ అసెంబ్లీ ఘనంగా జరిగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పాల్గొని సమాజంలోని సమస్యలు, వాటి పరిష్కార మార్గాలపై చర్చించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 2:42 PM IST
హైదరాబాద్: నగరంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన విద్యార్థి స్వచ్ఛంద సంస్థలలో ఒకటైన 'స్ట్రీట్ కాజ్' (Street Cause) ఆధ్వర్యంలో 15వ హైదరాబాద్ యూత్ అసెంబ్లీ అత్యంత ఉత్సాహభరితంగా నిర్వహించబడింది. వివిధ కళాశాలలకు చెందిన వందలాది మంది విద్యార్థులు ఈ వేదికపై ఒకచోట చేరి సమాజం ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత సవాళ్లపై గళమెత్తారు.

సమస్యలే అజెండాగా చర్చ:

ఈ అసెంబ్లీలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు కేవలం సమస్యలను ప్రస్తావించడమే కాకుండా, వాటిని శాశ్వతంగా ఎలా పరిష్కరించవచ్చనే అంశంపై తమ వినూత్న ఆలోచనలను, అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. విద్యార్థి దశ నుంచే సామాజిక బాధ్యతను అలవర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చర్చా కార్యక్రమం సాగింది.

4 ప్రధాన లక్ష్యాలు (4 Goals):

ఈ ఏడాది అసెంబ్లీలో ఒక ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. విద్యార్థులు ఈసారి 4 కీలక లక్ష్యాలను (4 Goals) ఎంచుకున్నారు. సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాలకు అండగా నిలవడం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, విద్య మరియు ఆరోగ్య రంగాల్లో మార్పులు తీసుకురావడమే ధ్యేయంగా కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లబోతున్నట్లు వారు స్పష్టం చేశారు.

దీనిపై మరింత లోతైన విశ్లేషణ, అసెంబ్లీలో జరిగిన మరిన్ని ఆసక్తికర పరిణామాలను మా ప్రతినిధి రజిత గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ద్వారా అందిస్తారు.

