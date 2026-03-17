Sridhar Babu: కాంగ్రెస్ను బలహీనం చేయాలని బీఆర్ఎస్ కుట్ర.. కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రావాల్సిందే..
Sridhar Babu Chit-Chat: రాష్ట్రంలో బలంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏదో రకంగా బలహీనపరచాలని బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నిస్తోందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు విమర్శించారు.
Sridhar Babu Chit-Chat: రాష్ట్రంలో బలంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏదో రకంగా బలహీనపరచాలని బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నిస్తోందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు విమర్శించారు. మంగళవారం మీడియా ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన 'చిట్ చాట్'లో ఆయన పలు రాజకీయ అంశాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జీవన్ రెడ్డికి మా పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది
ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి అంశంపై మంత్రి స్పందిస్తూ.. "జీవన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఏ పదవినీ కోరుకోలేదు. ఆయనకు కేవలం స్థానికంగానే కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ విషయంలో మా పూర్తి మద్దతు ఆయనకే ఉంటుంది" అని స్పష్టం చేశారు. సీనియర్ నేతగా ఆయన గౌరవాన్ని కాపాడతామని భరోసా ఇచ్చారు.
కేసీఆర్ బాధ్యతగా అసెంబ్లీకి రావాలి
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడుతూ.. ఆయన ఒక గొప్ప అనుభవజ్ఞుడని, ఆ అనుభవాన్ని సద్వినియోగం చేస్తూ బాధ్యతగా శాసనసభకు హాజరుకావాలని సూచించారు. సభలో ప్రజా సమస్యలపై చర్చించేందుకు ఆయన రావడం అవసరమని పేర్కొన్నారు.
నామినేటెడ్ పదవులు & సీఎం అభ్యర్థిపై..
రాష్ట్రంలో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై అధిష్ఠానం (హైకమాండ్) కసరత్తు చేస్తోందని, త్వరలోనే నిర్ణయం ఉంటుందని వెల్లడించారు. మంత్రుల శాఖల కేటాయింపు అనేది పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయమని శ్రీధర్ బాబు స్పష్టం చేశారు. "వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చాక ముఖ్యమంత్రి ఎవరనేది ఏఐసీసీ (AICC) నిర్ణయిస్తుంది" అని ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు.