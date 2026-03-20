కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించి 37 అక్రమ గ్యాస్ సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 3:54 PM IST
Kamareddy
అక్రమ నిల్వదారులకు షాక్: హోటళ్లు, ఇళ్లపై స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ పంజా

కామారెడ్డి: జిల్లా కేంద్రంలోని పలు హోటళ్లు, నివాస గృహాలపై స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు శనివారం తెల్లవారుజామున ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిల్వ చేస్తున్నారన్న ముందస్తు సమాచారంతో అధికారులు ఈ సోదాలు చేపట్టారు.

37 సిలిండర్లు స్వాధీనం:

ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా పలు హోటళ్లు మరియు నివాస ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 37 డొమెస్టిక్ (ఇంటికి ఉపయోగించే) గ్యాస్ సిలిండర్లను అధికారులు గుర్తించి, వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాణిజ్య అవసరాలకు ఇంటి సిలిండర్లను వాడటం చట్టరీత్యా నేరమని అధికారులు ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.

యుద్ధం నేపథ్యంలో అప్రమత్తత:

ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం మరియు ఉద్రిక్తతల కారణంగా భవిష్యత్తులో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు అక్రమ నిల్వలకు పాల్పడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ముప్పును ముందే పసిగట్టి ముందస్తు జాగ్రత్తగా జిల్లావ్యాప్తంగా తనిఖీలు ముమ్మరం చేసినట్లు స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం పేర్కొంది.

కఠిన చర్యలు తప్పవు:

ఎవరైనా గ్యాస్ సిలిండర్లను బ్లాక్ మార్కెట్ చేసినా లేదా అక్రమంగా నిల్వ ఉంచినా వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని అధికారులు హెచ్చరించారు. సామాన్య ప్రజలకు గ్యాస్ కొరత రాకుండా ఉండేందుకే ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. ఈ దాడుల్లో టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బందితో పాటు సంబంధిత శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

