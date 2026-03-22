Jagtial: ధర్మపురిలో యమధర్మరాజుకు విశేష పూజలు!

Jagtial: జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ధర్మపురిలో భరణి నక్షత్రం సందర్భంగా యమధర్మరాజు స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 12:11 PM IST
ధర్మపురి (జగిత్యాల జిల్లా): దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి క్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లుతోంది. ఆదివారం భరణి నక్షత్రం సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, క్షేత్ర అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ యమధర్మరాజు సన్నిధిలో ఆలయ అర్చకులు విశేష పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

శాస్త్రోక్తంగా ప్రత్యేక పూజలు:

భరణి నక్షత్రం యమధర్మరాజుకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది కావడంతో, స్వామివారికి శాస్త్రోక్తంగా ఈ క్రింది క్రతువులను నిర్వహించారు:

అభిషేకాలు: స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం, మన్యసూక్తం, మరియు ఆయుష్యసూక్తంతో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో అభిషేకాలు చేశారు.

హోమాలు: భక్తుల ఆయురారోగ్యాల కోసం 'ఆయుష్యు హోమం' నిర్వహించి, మంత్రపుష్ప నీరాజనాలు అర్పించారు.

హారతి: విశేష పూజల అనంతరం హారతి ఇచ్చి తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా జగిత్యాల జిల్లా నుండే కాకుండా పొరుగు జిల్లాల నుండి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. యమధర్మరాజును దర్శించుకోవడం వల్ల అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఆలయ ప్రాంగణమంతా భక్తుల రాకతో కోలాహలంగా మారింది.

Yama Dharmaraja Temple, Bharani Nakshatra Poojas, Ayushya Homam, Yama Dharmaraja Abhishekam.
Related Stories
