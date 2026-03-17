Karimnagar: ఇంటికి ఏం చేశారని పన్ను కట్టాలి? ప్రభుత్వ తీరుపై కరీంనగర్ సామాజిక కార్యకర్త ధ్వజం.

కరీంనగర్: "మేము వాడుకునే నీటికి బిల్లు కడతాం.. వాడుకున్న విద్యుత్తుకు ఛార్జీలు చెల్లిస్తాం.. కానీ, మా సొంత ఇంటికి మున్సిపాలిటీ వారు ఏం చేస్తున్నారని ప్రతి ఏటా 'ఇంటి పన్ను' కట్టాలి?" అంటూ సామాజిక కార్యకర్త కోట శ్యామ్ కుమార్ నిలదీశారు. మంగళవారం ఉదయం కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ఎదుట ఆయన ప్లకార్డు పట్టుకుని ఒంటరిగా నిరసన తెలిపారు.
నిర్మాణం రోజే అన్ని పన్నులు కడుతున్నాం కదా!
ఈ సందర్భంగా శ్యామ్ కుమార్ ప్రభుత్వానికి పలు సూటి ప్రశ్నలు సంధించారు: డబుల్ టాక్సేషన్: భూమి కొనుగోలు చేసినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కడుతున్నాం, ఇంటి నిర్మాణ అనుమతి కోసమే వేల రూపాయలు పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తున్నాం. మళ్ళీ ప్రతి ఏటా పన్ను కట్టమనడం ఏంటని ప్రశ్నించారు.
సర్వీస్ ఏది?: నీటి సరఫరాకు నల్లా బిల్లులు వసూలు చేయడం సమంజసమని, కానీ కేవలం నివాసం ఉంటున్నందుకు పన్ను వేయడం పౌరులను ఇబ్బంది పెట్టడమేనని మండిపడ్డారు.
బ్రిటిష్ కాలం నాటి పోకడలు వదలరా?
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా, ఇంకా బ్రిటిష్ పాలన నాటి పన్నుల విధానాన్నే కొనసాగించడం దారుణమని ఆయన వాపోయారు. మనం ఇంకా వలస పాలనలోనే ఉన్నామా? అని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. తక్షణమే ఈ ద్వంద్వ పన్నుల విధానంపై ప్రభుత్వం స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రజల పక్షాన నిరంతర పోరాటం
కోట శ్యామ్ కుమార్ గతంలోనూ అనేక సామాజిక అంశాలపై పోరాటం చేశారు:
ఓటుపై అవగాహన: ఎన్నికల సమయంలో ఓటును అమ్ముకోకూడదని ప్రజలను చైతన్యపరిచారు.
రోడ్ల సమస్యలు: గుంతలమయమైన రోడ్ల వద్ద నిలబడి, అవి బాగుపడే వరకు నిరసనలు తెలిపారు.
తాజాగా ఆయన లేవనెత్తిన 'ఇంటి పన్ను' అంశం ఇప్పుడు కరీంనగర్ నగరంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది