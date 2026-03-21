Karimnagar: భార్య మృతి తట్టుకోలేక ఎస్సై ఆత్మహత్య..

Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లాలో విషాదం. భార్య దివ్య ఆత్మహత్యను తట్టుకోలేక టూటౌన్ ఎస్సై చంద్రశేఖర్ యాదవ్ బలవన్మరణం. రెండు రోజుల్లోనే దంపతుల మృతితో అనాథలైన ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 21 March 2026 12:45 PM IST
కాకతీయ, కరీంనగర్ బ్యూరో: కరీంనగర్ జిల్లాలో హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. భార్య మృతిని తట్టుకోలేక పోలీస్ అధికారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో పనిచేస్తున్న ఎస్సై చంద్రశేఖర్ యాదవ్ జమ్మికుంట మండలం సీతంపేటలోని అత్తగారింట్లో ఉరి వేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. చంద్రశేఖర్ యాదవ్ ఇంటికి వచ్చిన అనంతరం డ్రెస్ మార్చుకుంటానని చెప్పి గదిలోకి వెళ్లారు. చాలా సేపు బయటకు రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులకు అనుమానం కలిగింది. పలుమార్లు పిలిచినా స్పందన లేకపోవడంతో తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలికి వెళ్లి చూడగా ఆయన ఉరివేసుకుని మృతిచెందినట్లు గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని జమ్మికుంట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

భార్య ఆత్మహత్య.. మానసిక వేదన

ఇటీవల జరిగిన మరో విషాదం ఈ ఘటనకు కారణంగా నిలిచింది. రెండు రోజుల క్రితం చంద్రశేఖర్ యాదవ్ భార్య దివ్య కడుపునొప్పిని తట్టుకోలేక విషపదార్థం తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ సంఘటనతో కుటుంబం ఇప్పటికే తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. భార్య మృతిని చంద్రశేఖర్ యాదవ్ తట్టుకోలేక తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైనట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. గత రెండు రోజులుగా ఆయన మౌనంగా ఉండటం, ఎవరితోనూ మాట్లాడకపోవడం గమనించామని చెప్పారు. మానసికంగా తీవ్రంగా కుంగిపోయిన ఆయన చివరకు ఈ దారుణ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అనాథలుగా ఇద్దరు పిల్లలు..

వరుసగా జరిగిన ఈ రెండు మరణాలు స్థానికంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించాయి. దంపతుల మృతితో ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు అనాథలుగా మిగిలారు. వారి భవిష్యత్‌పై కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక కుటుంబంలో వరుసగా జరిగిన ఈ విషాద ఘటనపై స్థానికులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. కుటుంబ పరిస్థితులు, మానసిక ఒత్తిడి వంటి అంశాలపై కూడా విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటన మరోసారి మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన అవసరాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మానసికంగా బాధపడుతున్న వారిని గమనించి సహాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Karimnagar NewsSI SuicideMental Health AwarenessJammikunta Tragedy
