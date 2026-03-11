Home తెలంగాణTelangana New Governor: తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్‌గా శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రమాణ స్వీకారం.. ఏర్పాట్లు పూర్తి

Telangana New Governor: తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్‌గా శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రమాణ స్వీకారం.. ఏర్పాట్లు పూర్తి

Telangana New Governor: తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్‌గా శివ ప్రతాప్ శుక్లా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. లోక్ భవన్‌లో జరిగే ఈ వేడుకకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరుకానున్నారు.

KVD Varma
Published on: 11 March 2026 8:43 AM IST
Telangana New Governor: తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్‌గా శివ ప్రతాప్ శుక్లా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.
X

Telangana New Governor

Telangana New Governor: తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్‌గా శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఈరోజు (11.03.2026) ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని రాజ్‌భవన్‌ (లోక్ భవన్) వేదికగా ఉదయం 11:30 గంటలకు ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరగనుంది. ఈ వేడుకకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రిమండలి సభ్యులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు మరియు పలువురు ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు.

రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కొత్త గవర్నర్‌తో పదవీ ప్రమాణం చేయించనున్నారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి రాజ్‌భవన్‌లో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వేడుకను అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది.

శివ ప్రతాప్ శుక్లా గురించి..

శివ ప్రతాప్ శుక్లా సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కలిగిన నాయకుడు. గతంలో ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా వివిధ బాధ్యతలను నిర్వహించారు. ఉత్తర ప్రదేశ్‌కు చెందిన శుక్లా, ప్రజా జీవితంలో తనదైన ముద్ర వేశారు.

తెలంగాణ గవర్నర్‌గా నియమితులు కాకముందు ఆయన హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్‌గా సేవలందించారు. ఆయన అనుభవం తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, రాజ్యాంగబద్ధమైన పాలనకు తోడ్పడుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ముఖ్య అతిథుల రాక

ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా హాజరై నూతన గవర్నర్‌కు స్వాగతం పలకనున్నారు. మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఇతర కేబినెట్ సహచరులు కూడా ఈ వేడుకలో పాలుపంచుకుంటారని సమాచారం.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి, డీజీపీ, ఇతర ముఖ్య అధికారులు ఈ కార్యక్రమ పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. భద్రతా దృష్ట్యా రాజ్‌భవన్ పరిసరాల్లో కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు.

Shiv Pratap ShuklaTelangana GovernorRevanth Reddy
KVD Varma

KVD Varma

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X