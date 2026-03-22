Peddapalli: సర్పంచ్ బంగారి రమేష్ ఆధ్వర్యంలో తరలిన రైతాంగం
Peddapalli: సిద్ధిపేట జిల్లా నర్మెట్టలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయిల్ పామ్ కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించి రైతులకు అంకితం చేస్తున్న సందర్భంగా, పెద్దపల్లి జిల్లా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ నుండి రైతులు భారీగా తరలివెళ్లారు
కాల్వ శ్రీరాంపూర్ (పెద్దపల్లి జిల్లా): రైతు సంక్షేమమే ప్రజా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని కాల్వ శ్రీరాంపూర్ సర్పంచ్ బంగారి రమేష్ అన్నారు. సిద్ధిపేట జిల్లా నర్మెట్టలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఆయిల్ పామ్ కర్మాగారాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదివారం ప్రారంభించి రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండల రైతాంగం భారీ సంఖ్యలో తరలివెళ్లారు.
రైతులకు కొత్త ఆశలు:
ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ బంగారి రమేష్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ఆయిల్ పామ్ సాగును ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు. నర్మెట్టలో కర్మాగారం అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఉత్తర తెలంగాణ రైతులకు మేలు జరుగుతుందని, గిట్టుబాటు ధర లభించడమే కాకుండా రవాణా ఖర్చులు తగ్గుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతు పక్షపాతి అని, సాగును లాభసాటిగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని తెలిపారు. మండలంలోని వివిధ గ్రామాల నుండి రైతులు ఉత్సాహంగా వాహనాల్లో నర్మెట్టకు పయనమయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు, రైతు సంఘం ప్రతినిధులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొన్నారు.