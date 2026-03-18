Tandur: తాండూరు పట్టణంలో ఇంటింటికి ఫిల్టర్ వాటర్ సరఫరా చేసేందుకు మున్సిపల్ యంత్రాంగం కసరత్తు. కాగ్న పంపు హౌస్‌ను సందర్శించిన చైర్మన్ నీరజ బాల్ రెడ్డి మరియు అధికారులు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 9:26 PM IST
Tandur
Tandur: తాండూరు నీటి కష్టాలకు చెక్.. పట్టణ ప్రజలకు ఫిల్టర్ వాటర్ అందించేందుకు కసరత్తు

తాండూరు, వికారాబాద్ జిల్లా: తాండూరు పట్టణ ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరబోతోంది. ప్రతి ఇంటికి శుద్ధి చేసిన తాగునీటిని (ఫిల్టర్ వాటర్) సరఫరా చేసేందుకు మున్సిపల్ యంత్రాంగం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ నీరజ బాల్ రెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ అబ్దుల్ రజాక్, మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ మధుసూదన్ రెడ్డి కలిసి బుధవారం కాగ్న పంపు హౌస్‌ను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించారు.

పంపు హౌస్ మరమ్మతులపై సమీక్ష:

పాత తాండూరు సమీపంలోని కాగ్నా నది పంపు హౌస్‌ వద్ద జరుగుతున్న పనులను, పైపులైన్ వ్యవస్థను అధికారులు నిశితంగా పరిశీలించారు. నీటి సరఫరా అమలులో ఎదురయ్యే సాంకేతిక ఇబ్బందులు, అవసరమైన వనరులు మరియు తక్షణమే చేపట్టాల్సిన మరమ్మతులపై ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో చర్చించారు.

శాశ్వత పరిష్కారమే లక్ష్యం - చైర్ పర్సన్:

ఈ సందర్భంగా చైర్ పర్సన్ పట్లోళ్ల నీరాజ బాల్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ: పట్టణ ప్రజలకు తగిన మోతాదులో, నాణ్యమైన ఫిల్టర్ వాటర్ అందించాలనేదే తమ ప్రధాన లక్ష్యం. తాండూరులో నీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేలా ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతున్నాం. పంపు హౌస్ ఆధునీకరణ మరియు పైపులైన్ల విస్తరణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించాం.

పట్టణ అభివృద్ధిలో తాగునీటి సరఫరా అత్యంత కీలకమని, దీనిపై ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం వహించకుండా యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు పూర్తి చేస్తామని మున్సిపల్ కమిషనర్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు మరియు మున్సిపల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

Tandur NewsVikarabad District NewsNeeraja Balreddy ChairpersonTandur Municipal Commissioner
